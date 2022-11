Video mundialista: Cony Paolucci, una de las mujeres radicales que piden igualdad para el 2023

Representantes radicales de diferentes ciudades, entre ellas las diputadas Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning y la local Constanza Paolucci, VicePresidenta de UCR Diversidad, realizaron un video con temática mundialista, utilizando metáforas del fútbol, «marcaron la cancha».

Mujeres de todas las edades y de todos los puntos cardinales de la provincia, «se pusieron la diez». Miriam Acosta, Presidenta del Comité UCR Córdoba, Constanza Córdoba, Presidenta de la Juventud Radical Córdoba, Liliana Ruestch, Intendenta de Ticino y Abril Malpledi, Secretaria de la JR Córdoba, son algunas de las presentes en la producción.

“Nada más injusto que que te anulen un gol, las mujeres lo sabemos. Nos anulan los goles hace décadas y a pesar de eso nadie suda la camiseta más que nosotras” así comienza el relato, mientras las mujeres posan como los jugadores y hacen la seña del «3» que es el número de la boleta de la UCR.

“Seguimos jugando siempre aunque la cancha esté inclinada, aunque nos saquen tarjeta roja todo el tiempo, aunque nos corran el arco y nos dejen sin goleadoras. Porque en el fútbol y en la política las mujeres salimos a la cancha igual, sin pedirle permiso a nadie” continúa la voz en off.

Sobre el video, Paolucci afirmó a RESUMEN: «Hace tiempo que venimos trabajando con esta idea de ´es con nosotras, sin nosotras, no´ desde el locro que organizamos en Córdoba Capital». «La mente maestra es Karim Blanco de La Falda. Habíamos pensado en unas pegatinas pero cuestan mucho y muchas no tenemos recursos económicos, así que usamos el ingenio y se armó esta producción para las redes» agregó.

“Este 2023 que no haya ni una lista sin mujeres, porque sin mujeres el partido no es lo mismo. Sin nosotras no hay democracia” concluye la alocusión.