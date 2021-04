Villa Camiares: la Comisión Vecinal continúa en funciones a pesar de haber terminado mandato

La Comisión de Centro Vecinal de Villa Camiares informó a los vecinos que si bien terminó su mandato el 25 de noviembre, dadas las particulares circunstancias, en que no es prioridad el llamado a elecciones para la constitución de Nueva Comisión, decidieron continuar en funciones, hasta tanto ese llamado sea realizado.

Mondaini, en diálogo con RESUMEN DE LA REGIÓN, afirmó que no tienen una fecha próxima de elecciones, ya que no es prioritario. “Entendemos que no está bueno que el organismo quede acéfalo. Así que esta renovación es como un aire fresco y recibimos nuevamente el apoyo de los vecinos“.

En relación al trabajo del centro, relató: “Seguiremos trabajando con los temas que nos quedaron pendientes: servicios, como el agua, plazas y apertura de calles que no se terminó de concretar. Avanzamos con lo diario que son los reclamos por más luminarias, recolección de poda, estado de las calles. Y tenemos el sueño de la sede propia, de tener una feria, de colocar carteles en ciertos espacios especiales y los nomencladores“.

Las autoridades que encabezan la comisión mantienen sus cargos: Alma Mondaini como Presidente, Mauricio Martínez como Secretario y Pamela Casis como Tesorera, demás vocales y comisiones revisadoras.

El equipo quedó renovado en entusiasmo, proyectos y energía y así, damos comienzo a una nueva etapa que esperamos nos encuentre con unión barrial, predisposición de ayuda y colaboración conjunta.