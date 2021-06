Villa Camiares tendrá su nueva sede vecinal y hasta un playón deportivo

Este sábado en el maco del Programa “Tu Gobierno Cerca” en Villa Camiares, los vecinos recibieron una noticia más que esperada por parte del Intendente Marcos Torres: la futura construcción de la sede vecinal del barrio y de un playón deportivo.

RESUMEN habló con una entusiasta Alma Mondaini, Presidenta Vecinal de Camiares, quien celebró la noticia y dijo que es “un sueño cumplido”.

“La verdad es que para nosotros es una noticia maravillosa. Para una comisión que trabaja en miras del bien común para su barrio, lograr este tipo de sueños es una gratificación enorme. Estamos felices y todavía nos cuesta creerlo”, inició Mondaini, recordando además el esfuerzo realizado desde el Centro para poder concretar este Proyecto.

“No sólo ha sido un sueño de esta comisión sino también de comisiones anteriores. Tenemos la certeza que estos sueños no se pueden concretar solamente con un Centro Vecinal pujante, sino que hace falta del otro lado autoridades que estén comprometidas, que te escuchen y entiendan la necesidad de ciertos objetivos o proyectos que uno pretende alcanzar. Y la verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento porque tanto Ivan Poletta como Agustín Saieg, que son com quienes trabajamos de manera más inmediata, siempre estuvieron ahí y hacen eco de las necesidades del barrio y esto se vio reflejado en el maravilloso anuncio que nos hizo el Intendente en el día de ayer”, agregó.

La construcción de la sede como así también del playón se harán en la plaza de Villa Camiares. Si bien ya tenían un lote para la sede en particular, el Intendente entendió que era de un más óptimo aprovechamiento ubicarla en el predio de la plaza y así lo consideraron también los vecinos.

“Seguramente va a ser el lugar más importante que tendrá nuestro barrio”, culminó la Presidenta del Centro Vecinal de Villa Camiares.