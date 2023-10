Villa del Prado azotada por los robos: «Están esperando que hagamos Justicia por mano propia»

En la tarde del lunes, vecinos de Villa del Prado y La Donosa se manifestaron en inmediaciones de ruta 5 para visibilizar la compleja situación de inseguridad que atraviesa la zona. Casas desvalijadas, arrebatos en la vía pública y hasta robos a mano armada; son un constante en la localidad y quienes viven allí aseguran sentirse totalmente desprotegidos tanto por la policía como por las autoridades comunales.

«Lo que nosotros pedimos no es mas que seguridad para los vecinos. Vamos a insistir con esto porque no queremos que pase a mayores y esto no da para mas. Roban a plena luz del día y todos sabemos quienes son, son menores de edad que andan armados y a quienes no les hacen nada, los padres tampoco se hacen responsables de lo que sus hijos hacen y esto es tierra de nadie», expresó Cachi Tabares, vecina de la localidad, en diálogo con RESUMEN.

A los ataques de motochorros «conocidos» de la zona, se suman los robos domiciliarios cada vez mas frecuentes en poblaciones como La Donosa, Villa Mitimay y Los Olivares; de esta última se llevaron nada mas y nada menos que una casilla rodante dejando sin techo a una familia.

La falta de protección, tal parece, no es una mera sensación de los vecinos. Sucede que, según sostienen, el único móvil policial con el que cuenta la comuna, está en reparación.

«El móvil policial de Villa del Prado está roto y el único policía que tenemos anda a pie. Ellos mismos nos lo dijeron, yo fui anoche al destacamento porque veía personas rondando a las 12 de la noche en mi casa y no había nadie», añade la misma vecina.

Gabriela, otra de las auto convocadas y damnificadas, fue una de las que atrapó «con las manos en la masa» a un delincuente de 15 años dentro de su casa y, a pesar de entregarlo a la policía, a los pocos minutos lo vio nuevamente rondando en su casa.

«Lo encontré dentro de mi propiedad cortando cables y me dijo que quería cobre. Lo entregué a la policía pero como es menor al rato lo tenía frente a mi casa», dijo la vecina y agregó: «ahora tengo miedo».

Hace pocos dias, por otro lado, un niño fue «salvado» por una vecina en uno de los ingresos al barrio. «Al chico le pegaban patadas para sacarle la mochila, fue a plena luz del dia», agregan.

«Nosotros estamos desbordados y el Jefe Comunal brilla por su ausencia. La semana pasada tuvimos una reunión de seguridad y la respuesta fue la de siempre ‘llamen al 911’; nosotros estamos verdaderamente cansados y no queremos llegar a actuar mal. Estan esperando a que hagamos Justicia por mano propia y pase algo grave como lo que ya pasó», culminaron los vecinos en referencia a aquel crimen que marcó un antes y un después en Villa del Prado y en el que un joven albañil perdió la vida en manos de sus vecinos delincuentes.