Villa del Prado también peregrina por agua: mañana se manifestarán frente a la Comuna

La falta de agua no solo es un problema de Alta Gracia; comunas como Villa del Prado también vienen padeciendo este calvario que, con la ola de calor extrema, se torna insoportable.

Los vecinos del lugar aseguran que se cumple una el día 6 sin el suministro y, para colmo de males, el camión cisterna que la Comuna dispone para abastecer a la población, está roto. «En mi caso vengo pidiendo el camion desde el 7 de enero y no consigo que me traigan agua. Volví a pedirlo ayer y me respondieron que el camión estaba roto y que había 30 pedidos antes que el mío. Pero yo venía pidiendo desde el día 7. No es un servicio gratis, hay que pagarlo, no podemos seguir asi», explicó Mónica Suvelza, vecina del lugar a RESUMEN.

Cansados de esta situación, los vecinos gestan una movilización para este jueves a las 10 de la mañana frente a la Comuna. «Exigimos que el jefe comunal nos de una respuesta en la cara. Acaso el esta pasando por lo mismo que el pueblo?, porque nisiquiera pone otros camiones a disposición de la gente?», agregó otro vecino.