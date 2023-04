Villa Los Aromos va a elecciones el 23 de julio

La presidenta de la comuna de Villa Los Aromos, Nélida Morales, contó a este medio que se determinó esa fecha para las elecciones comunales.

Esta mañana se confirmó finalmente la fecha, la última permitida por lo que indica la provincia de Córdoba (hasta un mes después de la provincial). Morales había dicho que sería luego y más cercana a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) aprovechando que a nivel nacional pertenece -ahora- al partido «Libertad Avanza» del «León» Milei.

La actual jefa comunal de Villa Los Aromos, se postula nuevamente como candidata a presidenta de la localidad pero no con Juntos por el Cambio, sino con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) que a nivel nacional apoya a Milei.

Morales afirmó que no irá dentro del Juntos por el Cambio y se rumorea que habrá hasta cuatro listas en la localidad vecina. Y contó que ha recibido el apoyo del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). «Acá tenés un espacio y un lugar para tu reelección, me dijeron y me siento muy orgullosa de que me hayan tenido en cuenta» declaró.

El candidato a presidente del MID es el diputado Javier Milei y con respecto a ésto, Morales dijo: «Mis nietos están chochos, me pedían que me fueran con Milei. Así que no soy ni alcón ni paloma: soy leona. Uno debe analizar este momento en el que está el país, hay que escucharlo, hay mucha gente esta cansada».

Por el momento, quienes se postulan como candidatos, son; Flavio Cobo, quien arrancó hace meses su campaña y es ex concejal de la Unión Cívica Radical de Alta Gracia, -quien vive hoy en la villa- quien representa justamente a la UCR (precandidato), Gabriel Granado por el PRO (precandidato), Daniel Pastorino, del área de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, por Hacemos por Córdoba y un un candidato más del Frente de Todos, que aún no definió quien será.