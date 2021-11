Causa abusos en el Jardín: padres vuelven a cortar Ruta 5 pidiendo los análisis en Cámara Gesell

Gabriela Ferreyra es una de las tantas madres preocupada y pendiente de la causa de abusos sexual en el Jardín de Infantes Pablo Pizzurno de Villa Parque Santa Ana. En menos de un mes, la investigación pasó de la fiscalía II de la ciudad a la especializada en casos de abuso de Rio Segundo, y teniendo en cuenta que las víctimas son niños de entre 4 y 5 años, se maneja con la mayor reserva y hermetismo posible.

Nota relacionada: https://www.resumendelaregion.com/pueblada-en-villa-parque-santa-ana-tras-denuncias-por-supuestos-abusos-en-el-jardin-de-infantes/

Pero los padres quieren saber y se preguntan qué pasará con los tres imputados y, en paralelo, con la educación de sus hijos y, si bien el Intendente Luis Becker se puso a disposición de la Justicia como querellante particular y en representación de los vecinos, los padres aseguran que aún no han podido hablar con él ni tener ningún tipo de información del avance de la causa.

«Nosotros necesitamos que nos escuchen, sentimos que se nos están burlando en la cara. Nosotras hace mas de 15 días que no dormimos, estamos desesperadas porque como madres no sabemos que daño puedan tener nuestros hijos. Ayer estuvimos en el Polo de la Mujer y ahí nos dijeron que lo mas probable es que la Cámara Gesell pase para el año que viene y la estabamos esperando desde la semana pasada, es algo que no puede esperar mucho. Es urgente», explicó Gabriela en diálogo con RESUMEN, quien aseguró además que a los niños ya les fueron practicadas las pericias psicológicas.

Mientras, el Jardín de Infantes en cuestión permanece cerrado y los niños reciben tareas modo virtual. «Muchos papás que estamos en las marchas no las hacemos a las tareas, no sabemos ni se presentan las personas que las mandan. También hubo comentarios que dicen que el lunes se va a abrir el Jardín, la verdad es que tampoco lo sabemos, no vimos a ninguna docente ni a la directora nunca mas y el Intendente tampoco nos dice nada», agregó Gabriela.

Así las cosas, y en pedido de una agilización en los turnos para las Cámaras Gesell- las cuales saben son clave para que la causa avance- los padres harán nuevamente un corte en Ruta 5 a la altura de la localidad, y advierten que esta vez será de manera «total».