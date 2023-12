Villa Roma combina la música y la astrología en un show que promete diversión pura

¿Alguna vez pensaste en combinar la música y la astrología? Es algo que llama mucho la atención, ¿no?. Bueno, si no sabes qué puede salir de esa combinación especial, te aseguro que durante este fin de semana, vas a tener la oportunidad perfecta de averiguarlo.

En diálogo con RESUMEN, Pato Gómez quien es cantante cordobesa radicada en la ciudad de Alta Gracia hace 14 años, contó sus inicios en el mundo de la música y adelantó lo que será el show en Villa Roma, el sábado 16 de diciembre a las 22 horas: “Yo me inicié en el mundo de la música hace 40 años (tengo 53), y a los 13 ya cantaba en vivo en la ciudad de Córdoba. Nací en Córdoba Capital, pero hace 17 años que estoy aquí en Alta Gracia. El que más me movió para la música fue mi papá, que me consiguió músicos y me representaba. Yo tocaba todos los fines de semana en Córdoba”.

“El trío se me ocurrió por la necesidad de compartir la música. Somos un trío donde cada una aporta. Y la cuestión de la astrología surge porque le comenté a Javi Boggio que es astro pop lo que estábamos haciendo y me preguntó si podíamos combinar la música y la astrología. Él agarró nuestro repertorio y dividirlo en los 12 signos, es decir, cada tema según su letra y su música corresponde a cada signo”, dijo.

En cuanto a los detalles del evento, la artista expresó que “La combinación de música con astrología es una parte muy divertida del show y la gente la va a pasar bomba porque se van a sentir identificados con la música y su signo. Es la primera vez que vamos a tocar en Villa Roma que es un lugar muy hermoso ubicado en la calle Achával Rodríguez 374, y hay un teléfono para reservar las entradas: 351 2530215”.

“El trío se formó porque yo conocía a la tecladista Cecilia Fandiño desde 1994, que formamos el Combo Nueve Pimienta: una banda de 9 mujeres que hacíamos salsa. Y con Carolina Herrera que hace los coros y algo de percusión, yo también compartí música con ella en el 2007 por ahí. Hicimos las tres con Constanza Prieto que vive en Anisacate, hicimos música afro-colombiana. Estamos ligadas desde siempre a lo folklórico y latinoamericano”, mencionó.