“Vino con la Copa”: Leandro Paredes y Camila Galante serán papás por tercera vez

Leandro Paredes se encuentra en un gran momento tanto a nivel profesional como personal. El actual futbolista de la Roma también es uno de los convocados por Lionel Scaloni para integrar el plantel de la Selección Argentina durante las eliminatorias para el próximo mundial.

En medio de sus logros profesionales, vale recordar que viene de salir bicampeón de América junto a la Scaloneta, Leandro Paredes también tiene otro gran motivo para festejar: será papá nuevamente con su pareja, Camila Galante.

Según anunció Ángel De Brito, el futbolista y su esposa decidieron agrandar la familia y esperan su tercer hijo. “Está confirmado, lo confirmó Yanina Latorre”, aseguró el periodista y conductor de LAM en su programa de streaming. “Lo contaron en un programa de televisión”, explicó.

Tal como señaló la panelista y esposa de Diego Latorre, el anuncio de Leandro Paredes y Cami Galante va a salir el domingo en el programa de Susana Giménez. “Están embarazados”, comentó la mediática.

Además, Yanina contó detalles de la noticia. “Se enteraron después de la Copa América, están re felices”, reveló y agregó que en palabras de la propia Camila, este bebé “vino con la Copa” y que lo estaban buscando hace algunos meses. La pareja ya tiene dos hijos en común, Victoria y Giovanni.

Al igual que muchos de los futbolistas, la familia es una de las partes más importantes en la vida de Leandro Paredes y la fidelidad para con Camila Galante, su pareja hace 15 años, es indiscutible y han formado una hermosa familia.

“Me enamoré desde el momento en que la vi. Era muy chico y yo le decía a mi mamá que era mi novia y aún no lo era, pero yo decía que me iba a casar con ella”, contó en el video de presentación que hizo Leandro cuando jugó para el PSG. Incluso, el amor del volante era tal que se hizo un tatuaje antes de empezar a salir con su pareja. “Me hice el tatuaje, después me puse de novio y después me casé”, aseguró.

La historia de amor comenzó cuando Camila tenía 16 años y Leandro 14. El hermano de Galante, quien también era amigo de Leandro, fue quien descubrió la relación: “Nos vio que nos estábamos dando un beso. Y viene, y en vez de decirme algo a mí y le dice a ella ‘si lo haces sufrir a mi amigo, no me hablés más’. Y se fue”, contó Paredes.

Estuvieron ocho años juntos antes de dar el “¡Sí!” y en 2014 Leandro fue transferido a Roma, sin embargo, dos meses antes de que se fueran a vivir a Europa, nació Victoria, su primera hija que hoy tiene 8 años. Para el año 2017 fue transferido al Zenit de Rusia y allí llegó el otro miembro de la familia: Giovanni. Ahora, mientras se encuentran instalados en Roma, esperan su tercer hijo.