Viral: una joven denunció en las redes un grave caso de abuso callejero

En las ultimas horas, a través de las redes sociales, una joven hizo pública la situación de la cual fue víctima y contó horrorizada el temor que sintió cuando, mientras caminaba por Agustin Aguirre, fue interceptada por dos sujetos a bordo de un automovil.

“NO PODEMOS ANDAR SOLAS POR LA CALLE. Volviendo de mi trabajo subo por Agustín Aguirre y un auto con dos pibes adentro, cuando crucé, me empezaron a gritar y decir cosas, las cuales COMPLETAMENTE IGNORÉ y seguí caminando”, inicia el posteo de la joven quien luego asegura que uno de los sujetos descendió del rodado y la siguió.

“Me decía, ‘mamita, date vuelta, mamita, mirame. Empecé a correr y me hice pis literal (perdón la sinceridad) del miedo que sentí, atiné a meterme en una casa y se volvió corriendo”, añadió.

La víctima dijo además que minutos mas tarde, observó al mismo auto detenido en inmediaciones del Parque Infantil. “Lo que sentí hoy no lo puedo explicar, temí literal por mi vida”.

Fuentes judiciales confirmaron a RESUMEN que no hubo denuncia al respecto y, en una primera instancia se trataría de un caso de acoso callejero grave, lo que no significa que no se haya tratado de un intento de rapto y abuso sexual.