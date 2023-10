Viva el amor: Cande Tinelli y Coti Sorokin se casan

Este fin de semana, hubo una linda noticia que sacudió el mundo del espectáculo: Cande Tinelli y Coti Sorokin van a casarse. La hija de Marcelo Tinelli y el cantante blanquearon su romance a mediados de noviembre del 2020.

En estos tres años, la pareja vivió momentos increíbles, sacaron música juntos, viajaron por el mundo y también tuvieron varias crisis. La más reciente fue en febrero de este año y parecía definitiva aunque a las semanas confirmaron que habían vuelto y sacaron música juntos.

Durante el pasado viernes en LAM, Maite Peñoñori fue la encargada de revelar la información. A partir de un enigmático, el conductor del ciclo reveló que la propia Lelé le había confirmado la noticia.

“Cande se me hizo medio la sota primero. Le dije: ‘Mirá que lo tenemos muy confirmado’. Y ahí, me dijo que sí. ‘Lo estamos planeando tranquilos, para marzo’, me dijo”, mencionó el conductor.

Ya hay lugar elegido para la celebración. La fiesta de boda entre los artistas no será en Argentina sino en Punta del Este, Uruguay, ya que Tinelli tiene allí una casa a la que suelen ir en familia cuando están de vacaciones y sería el lugar elegido para la celebración.