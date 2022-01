Vive en una carpa junto a sus dos hijas y necesita ayuda

Viviana Godoy tiene 35 años, es madre de dos niñas de 12 y 13 años y desde hace una semana está en una situación de extrema precariedad.

La mujer debió abandonar la vivienda que desde hace años le prestaban en la zona de Barrio La Perla y no le quedó otra alternativa mas que montar un albergue de emergencia en el lote que posee en Barrio Parque San Juan. Desde entonces, viven en una carpa que ella misma montó con nylon y palos y el sábado, con la intensa tormenta, pasaron una noche de terror.

«Estábamos con mis hijas en la carpa y de repente comenzó a inundarse todo. Entraba agua por todos lados y me llegaba a los tobillos. En un momento tuve que salir con mis hijas en busca de un refugio a la madrugada y una persona nos ayudó y nos llevó a lo de un conocido donde pudimos pasar la noche. Se nos mojó absolutamente todo», contó angustiada la joven mamá a RESUMEN.

Viviana se gana la vida vendiendo pan casero a la vera de la ruta pero, según precisó, la venta «no va muy bien» y viven «con lo justo». Ella es de Misiones y llegó a Alta Gracia hace unos nueve años. «Toda mi familia está allá, acá solo tengo a mi mamá y mi padrastro que también venden pan para vivir, ellos no pueden ayudarme», añadió.

De vez en cuando sale algún que otro tejido por encargue para vender y el pan, pero no alcanza. El cobro de la asignación por hijo es otro de sus escasos recursos pero Viviana se sincera y asegura que con lo que entra ni siquiera le alcanzaría para pagar el mas modesto de los alquileres.

«Solo tengo trabajos informales y he tirado curriculums por todos lados pero por mi edad ya me cuesta conseguir y con el secundario completo no alcanza. Lo que yo necesito es que las autoridades me puedan ayudar con materiales para poder hacer una pieza segura y estar con mis hijas en mi terreno. he ido varias veces a la Municipalidad y he entregado notas pero nunca me llamaron, sigo sin poder hablar con nadie», agregó.

A quien pueda colaborar con Viviana, pueden hacerlo al 3547 57-1999, o directamente acercarse a la zona de los nuevos loteos que se ubican detrás del cementerio de la ciudad, por calle Señorita Elsa.