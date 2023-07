Voces de pasillo: Caminada se puso el traje de Servicios Públicos

Esta semana la política dejó mucha tela para cortar en Alta Gracia y el Departamento Santa María:

CAMINADA SE PUSO EL TRAJE DE SERVICIOS PÚBLICOS:



Arrancó el nuevo Secretario de Servicios Públicos Maximiliano Caminada. Perfil bajo en las redes sociales y con una impronta más de gestión. En estos días empezó un operativo para la recolección de poda en distintos sectores de la ciudad con la comunicación de un cronograma ordenado a la vez que finalmente se concretó el empalme de la obra de agua de la Calle Barbeito. ¿ logrará Caminada mantener ese perfil gerencial a pesar de los tiempos electorales?

QUEDÓ EL 14:



La Junta Electoral de Alta Gracia fijó el día lunes 14 de agosto como la fecha límite para presentar lista de autoridades municipales. Se corrió el plazo un día más para evitar que el cierre de listas caiga el mismo día de la elección PASO.

EL CUMPLE DE MONDINO:



La referente local del Frente Cívico Andrea Mondino festejó su cumple años este viernes y se hizo presente todo Juntos por el Cambio como así también la plana mayor de la UEPC Santa María. El concurso de baile fue el plato fuerte de la noche.

SALIÓ PABLO:



El ex Secretario de Servicios Públicos Pablo Ortiz decidió lanzarse con un cartel en zona céntrica en el que anuncia que se “corta solo”. De hecho, ya no es parte del slogan de gobierno de la gestión de Marcos Torres “Nosotros Hacemos, Alta Gracia Avanza”, si no que usando algo parecido se postula como “Pablo Hace”.

ROSSI Y VERA, LOS CANDIDATOS DE LARRETA:



El Presidente del Partido Laborista Gustavo Rossi es pre candidato a Diputado Nacional número 9 en la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Mientras, que el Presidente de la Coalición Cívica-ARI Alta Gracia Mariano Vera Ternasky ocupa una candidatura suplente para el Parlasur por Distrito Nacional acompañando a Elisa Carrió.