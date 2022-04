Voces de pasillo: Lo que se supo y lo que no de la semana política

Esta semana, la política en Alta Gracia y en el Departamento Santa María dejó mucha tela para cortar.

LA MESA DE JUNTOS POR EL CAMBIO ALTA GRACIA:

Avanzan las conversaciones entre diferentes dirigentes que representan a los principales partidos miembros de Juntos por el Cambio en la Ciudad para oficializar su mesa política. Este lunes pasado, se mostraron juntos Martín Barrionuevo de la UCR, Mariano Vera de la Coalición Cívica-ARI, Andrea Mondino del Frente Cívico y el Concejal del PRO Ricardo González. La presentación oficial se llevaría a cabo en las próximas semanas.

MENSAJE DE FACUNDO TORRES:

El Ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba Facundo Torres brindó una entrevista para un medio provincial en el que aseguró que «en Córdoba se gobierna de manera federal ya que Schiaretti es el Gobernador de mayor estructura política del país». Además apuntó a la Nación manifestando que «tenemos una mirada política distinta».

JEAN PROPONE EXENCIONES:

El Concejal radical Marcelo Jean presentó un proyecto de ordenanza para modificar la Tarifaria 2022 y de esa forma promover que aquellos vecinos que deban pagar el uso del espacio público para obras de agua, gas o cloacas, sean eximidos.

DICHOS NEGACIONISTAS: AHORA LE TOCA A LA JUSTICIA

La Jefa Comunal de Villa Los Aromos Nelly Morales fue denunciada en la Justicia por sus dichos negacionistas sobre el terrorismo de estado durante la última Dictadura Militar. En su defensa, Morales manifestó: «Yo no criminalizo las opiniones, como ellos hacen conmigo».

VAGNI REPUDIÓ DISCRIMINACIÓN EN EL CIRCO ACUÁTICO:

La Presidenta del bloque de Alta Gracia Crece en el Concejo Deliberante Amalia Vagni repudió en plena sesión los hechos que se llevaron a cabo en el circo acuático, en donde una madre fue maltratada por el personal del evento al momento de pedir que a su hijo y a un acompañante no le cobraran entrada ya que la Ley 3546 así lo establece para el caso de personas con discapacidad cuando deseen ingresar a espectáculos públicos. «Hay que tomar cartas en el asunto, hoy le pasó a una mamá que tuvo las agallas de contarlo en las redes sociales, otros lo dejan pasar y a lo mejor no tienen el dinero para pagar la entrada y tienen que volverse a su casa. Desde el área correspondiente de la Municipalidad se le debe acercar a cada lugar en donde se hagan espectáculos públicos una copia de la ordenanza para que esto no vuelva a ocurrir y ningún niño sea discriminado nuevamente», cerró.

GENERACIÓN PERONISTA SUB-50:

En el Departamento Calamuchita se llevó a cabo una reunión de intendentes, legisladores y funcionarios peronistas «sub-50». Se autoproclaman «schiarettistas» y son todos del interior. De dicho evento, participaron Marcos Torres de Alta Gracia, Carolina Basualdo de Despeñaderos y Gerardo Martínez de Potrero de Garay. Este cónclave se va a repetir en miras de las elecciones del 2023 para solidificar este grupo que asegura que «por debajo de Schiaretti somos todos iguales».

INICIO LIBERTARIO FALLIDO:

El sábado 26 de marzo se llevó a cabo en Alta Gracia la presentación en sociedad de Gustavo «Pupi» Valdez como referente del Partido Libertario con la presencia del ex candidato a Senador Nacional Agustín Spaccesi. El acto tuvo varios inconvenientes: Primero debieron cambiar de lugar a último momento trasladándose desde un bar de Avenida Sarmiento a otro ubicado en El Golf. De la convocatoria, prevalecían militantes oriundos de Córdoba Capital, fallando la participación local y también la presencia de jóvenes, mayores seguidores del economista Javier Milei a quien dicen representar los «libertarios». Para completar el día, el evento debió iniciar a las 21 pero arrancó minutos antes de la hora 23, ocasionando la retirada de los escasos participantes altagracienses.

DEL OTRO LADO DE LA TRINCHERA…..

El Partido Demócrata, que también representa a Milei, avanza con su consolidación en la Ciudad de Alta Gracia. De la mano de Rodolfo Eiben y Darío Cuffa, se reunieron ayer día viernes 1 de abril y ya están terminando de conformar su plataforma en Salud, Educación y Seguridad.

MONDINO CON JUEZ EN LA VIGILIA DE MALVINAS:

Numerosos actos y conmemoraciones se llevaron a cabo anoche y esta mañana por el 40 aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas. La referente local del Frente Cívico Andrea Mondino, estuvo en Córdoba Capital junto al Senador Nacional Luis Juez participando de la vigilia junto a veteranos/héroes de Malvinas.