Voces de pasillo: Lo que se supo y lo que no de la semana política

Esta semana, la política en Alta Gracia y en el Departamento Santa María dejó mucha tela para cortar.

LOS CARTELES DE RODRIGO DE LOREDO:

Luego de más de cuatro meses de finalizadas las elecciones legislativas del año pasado, carteles con la cara e insignia Rodrigo de Loredo Diputado Nacional aún seguían en la zona de la Avenida del Libertador y Crucero de la Ciudad. Trascendidos aseguran que altos funcionarios del Ejecutivo Municipal se comunicaron con la referente local de De Loredo, la Concejal Amalia Vagni, para que los retirara. Ante el enojo y la negativa de Vagni, el Concejal peronista Manuel Ortiz presentó un proyecto de resolución ante el Legislativo para instar a la oposición a que los retirara. Luego de la presentación, los carteles fueron removidos.

PEDIDOS DE INFORMES:

La oposición, hoy representada en el Concejo por Alta Gracia Crece, presentó dos pedidos de informes sobre las cuestiones edilicias de algunos colegios y el Anacleto Oviedo. Los pedidos de informes pasaron a la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes.

EL REGRESO DE POLETTA:

El Concejal de Hacemos por Córdoba Iván Poletta, quien fue electo en lugar uno para el cargo representando al Peronismo, fue el encargado de responder a las críticas de la oposición manifestando que la oposición «no tenía fundamentos ni voluntad de trabajo».

ENTRE TORTILLAS Y HUEVOS:

En el medio de la alocución del Concejal Poletta cuando le respondía a la oposición, apuntó contra Amalia Vagni diciéndole que «para hacer una tortilla hay que romper los huevos, pero vos de eso no sabes por que no hiciste una tortilla en tu vida», lo que ocasionó la ira de la Presidenta del bloque de Alta Gracia Crece y comenzó un griterío que ocasionó que la bancada oficialista pidiera un cuarto intermedio y se retirara a su bloque, por lo que Vagni les gritó que los peronistas «eran una manga de cagones». Pero la cosa no terminó ahí. Al retorno del debate por el pedido de informes de la oposición, Vagni vuelve a hablar y le dijo al oficialismo: «Ya que dicen que no se hacer tortillas, los invito esta noche a comer a mi casa, y vos (a Poletta) lleva huevos, si es que tiene».

EL COMUNICADO QUE NO FUE:

En las primeras horas del jueves feriado por el 24 de marzo, se filtró un supuesto comunicado del PJ Alta Gracia, el cual decía: «Desde el PJ junto a nuestros Concejales y vecinos, le pedimos a la presidenta del bloque de Juntos por el Cambio, Amalia Vagni que se retracte públicamente de la grave agresion y descalificación realizada al concejal de Hacemos Córdoba, Iván Poletta en la sesión del 23 de Marzo. Entendemos que esa expresión insinuando que “no tiene huevos” supone una descalificación personal, sexista que replica un modelo patriarcal que identifica el valor y el coraje en atributos genitales masculinos. Una falta de respeto y un desprestigio absoluto a la institucionalidad del Honorable Concejo Deliberante además de una muestra de agresividad sobre modelos que perjudican y atrasan a la sociedad. Estamos convencidos que los vecinos y vecinas esperan de sus representantes tratos y actitudes ejemplares basadas en educación, respeto y tolerancia para construir una sociedad mejor», finalizó. Ante la consulta de este medio, desde la Municipalidad negaron su autoría.

NELLY MORALES: LA FIGURA DE LA SEMANA

Por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Jefa Comunal de Villa Los Aromos Nelly Morales compartió en su cuenta personal de Facebook un posteo negando la cifra de desaparecidos durante la última Dictadura Militar, desprestigiando el trabajo judicial de la CONADEP y del Fiscal Strassera en el Juicio a las Juntas Militares y reivindicando la «Teoría de los Dos Demonios» que hace alusión a que los hechos llevados a cabo de 1976 a 1983 fue una «Guerra». Los dichos de Morales causaron repudio de organizaciones por los Derechos Humanos y de hasta el Ministro de Justicia de la Provincia, Julian López.

LOS PRO TARDE:

El Partido «amarillo» del que Morales forma parte, salió a despegarse de los dichos de Morales 24 horas después de que la Jefa Comunal los haya emitido y que el resto de la opinión pública la haya repudiado. «Fue una opinión personal», dijeron aunque sin mayor empeño para manifestarse en contra de su posteo en Facebook.

NUEVO BÚNKER:

El Legislador Departamental Walter Saieg instaló un búnker propio en calle 3 de febrero esquina Urquiza.

COSAG SUMINISTRARÁ A VILLA DEL PRADO:

Esta mañana, el Jefe Comunal de Villa del Prado Nelson Luján firmó un convenio junto a Ennio Mazzini para que la COSAG suministre de agua potable a su localidad y así acabar con los problemas en el servicio.

MONDINO CON MONSERRAT:

La referente del Frente Cívico Andrea Mondino, agradeció a su gremio UEPC por «darle un lugar como gremial de Media y respetar su posicionamiento político». En la foto, Andrea Mondino posó junto al Secretario General de los Maestros Juan Monserrat, hoy militante del Frente de Todos.

LEGISLADORA AL BAILE:

La Legisladora Provincial de Hacemos por Córdoba Tania Kyshakevych estuvo el viernes 18 de marzo en Alta Gracia pero no justamente participando de un acto oficial, sino en el baile de La Konga.