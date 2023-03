Voces de pasillo: Luz, cámara y ¡acción!

Esta semana la política local y departamental dejó mucha tela para cortar:

EL ÚLTIMO 1M:



El miércoles 1 de marzo, y luego del corte de luz, se llevó a cabo en el Cine Monumental Sierras la inauguración de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Alta Gracia. Fue el último discurso inaugural del Intendente Marcos Torres en donde hizo anuncios de lo que su Gobierno piensa hacer este año.

EL HIMNO DE LUCÍA:



La Concejal Lucía Allende entonó el Himno Nacional complementándolo con lenguaje de señas.

DIÁLOGO ABIERTO:



En el medio del discurso del Intendente, un grupo de vecinos irrumpió a los gritos reclamando por la situación del arroyo y demás cuestiones. Torres, les pidió una mesa de diálogo para tratar la problemática y evitar la cuestión institucional.

¡NO APLAUDAS!:



En el mensaje de apertura de Marcos Torres, la Concejal Amalia Vagni lo «retó» al Concejal Marcelo Jean por aplaudir parte del discurso del Intendente.

EL TÍO «K»:



En todas las familias hay un integrante que va en contra de la ideología política de los demás y la familia Torres no es la excepción: El tío de Marcos y Facundo Torres, Juan Manuel Torres, es militante del Kirchnerismo y hasta crítico de la línea peronista ortodoxa. Sin embargo, el 1 de marzo estaba en primera fila aplaudiendo los anuncios de su sobrino Intendente.

NO SE LO PERDIERON:



El ex Concejal Leandro Morer reapareció en la apertura de sesiones tras tres años sin asistir. Lo hizo acompañado de la titular del Frente Cívico, Andrea Mondino.

EN PRIMERA FILA:



La presencia en la primera fila que no pasó inadvertida: La ex Concejal radical Ana Pochettino no dudo en sentarse bien adelante.

ESTALLÓ LA INTERNA EN EL PERONISMO DE DIQUE CHICO:



Para alquilar balcones: Nuevo round en la histórica pelea Pérez-Cístaro. El ex Jefe Comunal de Dique Chico Abel Cístaro y el actual Nilo Pérez llevarán listas por separado para las elecciones comunales de este año.

SERRANO AL HORNO:



El Legislador Provincial y pre candidato a Intendente de Lozada Eduardo Serrano no está en su mejor momento: La Justicia le dictó restricción con su ex mujer por un caso de supuesta violencia de género. Por estas horas, dentro de la bancada de Hacemos por Córdoba evalúan presentar su expulsión de la Legislatura.

LA UEPC EN PIE DE GUERRRA:



Ayer viernes 3 de marzo, el gremio que nuclea a los maestros llevó a cabo una reunión presidida por la Secretaria General Departamental Mónica San Felippo en la sede de Alta Gracia con delegados departamentales de toda la Provincia. En el próximo encuentro del lunes 6 de marzo, la UEPC rechazará la propuesta salarial de la Provincia.

EL ROMANCE CONTINÚA:



La Jefa Comunal de Los Aromos Nelly Morales y su novio Armando siguen haciendo público su amor: En el muro de Facebook de la Presidenta Comunal, su enamorado todos los días le deja mensajes que hacen público su amor incondicional.