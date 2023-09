Vóley: Los convocados de la Selección Argentina para disputar el Preolímpico

El entrenador del seleccionado albiceleste Marcelo Méndez, ya tiene definida la lista de convocados para arrancar el Preolímpico de cara a los Juegos Olímpicos del próximo año.

Recordemos que la Selección campeona del Sudamericano, enfrentará a Canadá, Países Bajos, México, Polonia, Bulgaria, Bélgica y China en un torneo de todos contra todos que se llevará a cabo entre el 29 de septiembre y 8 de octubre; de ahí, los dos primeros se clasificarán a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Dentro de la lista, se encuentran los siguientes jugadores: Luciano De Cecco y Matías Sánchez (armadores); Bruno Lima y Pablo Koukartsev (opuestos); Agustín Loser, Nicolás Zerba, Martín Ramos y Joaquín Gallego (centrales); Luciano Vicentín, Facundo Conte, Luciano Palonsky, Manuel Armoa Morel, Jan Martínez Franchi (puntas) y Santiago Danani (líbero).

¿Cómo es el fixture de la Selección? Su debut será ese mismo viernes 29 contra México a partir de las 23:00 hs. De ahí, seguirán el sábado 30/9 vs Canadá, a las 23.00; lunes 2/10 vs Bulgaria en el mismo horario; miércoles 4/10 vs Brasil, a las 02.00 de la madrugada; viernes 6/10 vs Polonia, a las 05.00; sábado 7/10 vs China a las 08.30 y por último el día domingo 8/10 vs Países Bajos, a las 02.00.