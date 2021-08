Vóley: un partido para el infarto

La primera división de la Municipalidad de Alta Gracia logró la victoria ante Banco Nación por 3 a 2, correspondiente a la sexta fecha de la división A1, del torneo que organiza la Federación Cordobesa de Vóley.

En un partido en donde los dos primeros sets fueron para el equipo local, con parciales de 25 a 16 y 25 a 21, todo parecía que el partido lo liquidarían rápido. Pero Banco Nación tuvo una remontada importante, logrando el ganar el tercer y cuarto parcial 25 a 18 y 17 a 25.

Todo se definiría en el quinto set, en donde jugo mucho el nerviosismo en ambos equipos. Pero MAG, saco chapa de ganadoras, y logró quedarse con un partido para el infarto, ganando el último set por 15 a 12.

En la demás divisiones, la Sub 14 ganó por 3-0, la Sub 13 cayó por 0 – 3, la Sub 16 cayó por la mínima 3 a 2, la Sub 18 fue derrotado por 3 a 0 y la Sub 21 perdió por 3 a 0.

La próxima fecha, que será la numero siete visitará a Ischilin.