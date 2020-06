Voluntad inquebrantable

La historia de Walter se caracteriza por ser muy conmovedora y fuerte, de esas que te obligan a cambiar el modo de ver las cosas y darle el verdadero valor a la vida, “Yo jugaba al fútbol en el Club Universitario en Córdoba y no sabía de la existencia del deporte adaptado, en ese momento para mantenerme debido a que el deporte no me daba mucho dinero ,tuve que trabajar y por aquellos días me desempeñe como chofer de larga distancia, fue ahí cuando tuve un grave accidente de tránsito que me cambio la forma de ver la vida”, manifestó Walter a “Todo Pasa”.

El 13 de octubre del 2006, el joven se encontraba trabajando como acompañante en un colectivo de larga distancia, cuando el chofer chocó contra un camión de atrás, desde entonces su vida cambió.

Durante mucho tiempo se encontró muy mal, además de sus daños físicos, las secuelas psicológicas se hacían presente cada día en Walter “Estuve en la nada misma, no sabía qué hacer con mi vida”, agregó.

Su carrera comenzó de manera casual, cuando pasando por un reconocido supermercado de la ciudad, se encontró con un hombre en silla de ruedas, quien le hizo conocer el deporte adaptado, más precisamente el básquet en silla de ruedas.

Walter fue uno de los pioneros de esta disciplina dentro del Club Deportivo Norte, “Junto con Daniel Visa intentamos hacer un equipo en Alta Gracia pero no teníamos la cantidad suficiente de jugadores, así que nos fuimos a jugar en un equipo en córdoba para probar como nos iba, de a poco volvimos y logramos formar el gran equipo del básquet adaptado del depo”, dijo Walter.

Ese fue el inicio del básquet en esa faceta dentro de la ciudad, que obtuvo grandes consagraciones. Más adelante Walter llegaría al reconocido Club SICA.

“SICA es un club de barrio, las autoridades provinciales decidieron que el club represente a córdoba a nivel nacional, es un gran equipo y tiene mucho apoyo, cuando viajamos a Tucumán empezamos a ganar. El equipo logró ser bicampeón nacional y hoy en día es el actual subcampeón”, exclamó.

Antes de lograr esos grandes objetivos, el equipo de Yanse venía padeciendo muchísimas derrotas, “Aprendimos a ser buenos perdedores y esa fue la base de nuestro crecimiento”, dijo.

En marzo, Walter y su equipo arrancaron la pretemporada, pero la pandemia explotó y tuvieron que frenar toda actividad, “Actualmente entrenamos desde casa con herramientas web, pero ojalá que todo esto pase rápido y podamos volver pronto”, concluyó.

El jugador tenia objetivos definidos para este año, “Estuve en la pre selección Argentina de básquet pero no quede para ir a los juegos olímpico de Tokio, de igual manera quería ser campeón nacional este año junto a mi equipo”, finalizó.