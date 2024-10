¡Volvemos a Genovia! Anne Hathaway confirmó el regreso de “El Diario de la Princesa 3”

Disney no es más que un complejo de parques o animaciones. Es un sentimiento de infancia y amor que se ha presentado en diferentes cintas como High School Musical, Camp Rock o El Diario de la Princesa.

“Majestad, Paolo, está exhausto. Solo Paolo puede transformar esto en una princesa”, destacó el personaje Paolo en el Diario de la Princesa 1.

La película fue un éxito en las taquillas. Tras su estreno en 2001, consiguió recaudar hasta 165 millones de dólares. Esto permitió que tuviese una segunda cinta, que logró ganar un premio ASCAP por su banda sonora.

“Una princesa… Cállate”, destacó el personaje de Anne Hathaway en la cinta.

Ahora bien, 10 años después del estreno de la segunda película, Hathaway sorprendió a todos sus fanáticos en las últimas horas por una gran noticia: se está grabando la tercera cinta.

La nueva película de la historia fue confirmada por Anne Hathaway en sus redes sociales. Ahí, junto a un video recopilatorio de la frase “Cállate”, presentó el regreso de Mía y Genovia. “Los milagros suceden. De vuelta a Genovia con Adele Blim, Disney. El cuento de hadas, continúa”, destacó la ganadora del premio Óscar en 2014 sobre la nueva cinta de El Diario de la Princesa

De acuerdo con el medio estadounidense Deadline, Disney habría decidido que Adele Lim sea la directora de la nueva cinta. Esta sería la segunda vez que la guionista formaría parte de la empresa del ratón, luego de su debut con “Raya and the Last Dragon”.

“Como una fanática acérrima de The Princess Diaries, estoy más que emocionada de ser parte de llevar a cabo la tercera entrega de esta querida franquicia (…) Esperamos celebrar sus principios fundamentales de empoderamiento femenino, alegría y mentoría con audiencias de todo el mundo”, celebró la directora de “Crazy Rich Asians” en un comunicado.

Por el momento, todavía no se conoce el argumento de la historia, o el rol que tendría Anne Hathaway. Sin embargo, la actriz reconoció que estaban “en un buen lugar”.

“Estamos en un buen lugar. Es todo lo que puedo decir. Aún no hay nada por anunciar, pero estamos en un buen lugar”, aseveró la actriz en abril del próximo año sobre la tercera cinta.