La Paisana es otra de las comunas que ya confirmó la fecha de convocatoria a elecciones. Una de las listas de la oposición le planteó al actual jefe comunal, Ignacio Sala, la posibilidad de pasarlo para luego de las vacaciones de julio, con el objetivo de que esté todo descomprimido, y garantizando que aquellas personas que deseen irse a vacacionar, puedan hacerlo sin problemas.

A su vez, continúa el interrogante de quién será el sucesor o candidato de JxC, ya que el actual jefe comunal y miembro del partido, ha cumplido dos mandatos consecutivos. “Voy a apoyar a quien sea honesto, apoye el proyecto y continúe con lo que hemos logrado hasta el momento, como los servicios de recolección de basura, alumbrado, la apertura de una escuela, el funcionamiento de la Policía. Los pueblos chicos tienen la posibilidad de que los vecinos puedan conocer al candidato. Lo que prometí, lo cumplí. Creo que tiene que venir alguien con nuevas ideas y energías para poder llevar a cabo la gestión”.

En cuanto a su rol dentro del proceso pre electoral, el referente del Pro dijo: “Voy a estar donde tenga que estar. Si me necesitan en la gestión, los voy a apoyar. Estoy muy comprometido con meter gente nueva y honesta a los equipos”. Sobre la posibilidad de su candidatura a legislador departamental, respondió: “En el departamento hay gente que mide mucho más que yo. Recorro mucho el departamento, pero no es lo mismo. Creo que hay personas que hoy son más competitivas. Quiero que en cada pueblo gane quien mejor sepa hacer las cosas, no me importa el sello político”.

Con respecto a lo sucedido en la localidad de Anisacate, donde desde Juntos por el Cambio decidió ir con tres opciones tras un quiebre en la fuerza, Sala expresó: “Son las cosas que pasan en las localidades chicas. Si las personas son honestas y suman, es bueno. Es una lástima que se hayan separado. Creo que en eso se beneficia el oficialismo. Me llevo bien con los tres, algunos tienen más experiencia que otros, y tienen su perfil, pero creo que si iban juntos, iba a funcionar”.