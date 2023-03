«Voy a luchar hasta las últimas consecuencias para que ese asesino no quede en la calle»

Luego de que Axel Aurich, el abogado de Lucas Fernández -imputado por la muerte de Luciano Del Vecchio de Villa Oviedo – confirmara que el Juez de Control había fallado a su favor y modificado la carátula de su defendido, quien habló fue Nora, madre de la víctima y, cómo se preveía; dijo no está de acuerdo con ese cambio y aseguró que no se quedará de brazos cruzados.

«No estoy de acuerdo con la decisión del juez, no lo entiendo y no quiero entenderlo. Lógico que se va a apelar. Creo que no se hizo una buena investigación desde el primer momento, yo nisiquiera tuve un abogado como sí lo tuvo Fernández desde el día en que se entregó. El día de ayer para mí fue muy doloroso, recordar todo de nuevo, del día de su muerte», inició Nora en diálogo con RESUMEN.

Con la nueva figura penal en su contra, Fernández, alias «el porteño», podría recibir hasta 6 años de prisión ya que el homicidio preterintencional entiende que no hubo dolo ni intención de matar. En ese sentido, la pena es similar a la de un homicidio culposo y, el acusado, podría recibir la libertad en los próximos meses.

«No entiendo cómo cuesta tanto hacer justicia, no voy a aceptar este cambio de carátula y voy a luchar hasta las últimas consecuencias para que esté asesino no quede en la calle», agregó Nora a la vez que enfatizó en qué sigue creyendo que quien mató a su hijo no fue una sola persona.

«Siempre lo dije y tengo mis razones para pensar que él no fue el único involucrado pero bueno, yo no tengo pruebas. Sí te puedo decir que a mi hijo lo mataron como un perro. Estoy muy angustiada con todo esto», culminó Nora.