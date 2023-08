«Voy a morir siendo abogado porque lo llevo en el alma»

Durante la mañana de este martes, el Dr. José “Pepe” Tissera, quien es abogado, visitó los estudios de 88.9 FM.

En el marco del Día del Abogado (que se celebra durante este 29 de agosto) y a partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, el doctor contó cómo fueron sus inicios en el mundo de la abogacía: “Yo cuando termine el secundario, iba a estudiar medicina pero como había estado trabajando con el periodista René Ávila. Cuando estaba en el viaje de estudio, me di cuenta que no quería estudiar medicina y empecé a estudiar en la Facultad de Derecho. Considero que todo aquel egresado de la universidad pública debe reintegrar lo que el Estado invirtió en su formación”.

“Cumplí 55 años en el ejercicio de la profesión y sigo en ella, además ayudo a los chicos que están en el estudio y mucha gente me consulta sobre mis experiencias. Yo comencé a hacer Derecho Penal porque había trabajado en el fuero penal, y luego comencé en la Secretaría de Trabajo. Fui abogado de la JTP (brazo sindical de Montoneros), de la CGT de Córdoba y en la época de la Dictadura, fui de la CGT Nacional”, dijo Tissera.

En cuanto al panorama político que se ve en estos 40 años de democracia, el abogado expresó que “No se cumplió la unión nacional y no hay Justicia. No hay bienestar general en este país, se ha perdido. Muchos políticos han jurado pero no han hecho cumplir la Constitución Nacional. En este país se puede mentir, y no es así; ya que si cometes un delito tenes la obligación de decir la verdad. En base a la mentira, se crea una sociedad falsa”.

“Nunca hubo una situación social-económica-política como la que hay en este momento. Gane quien gane las elecciones presidenciales, no va a poder hacer absolutamente nada porque el aparato estatal está cooptado por todos los que están designados en el Estado. En cuanto a la situación en Alta Gracia, la ciudad esta linda pero hay cosas fundamentales para hacer, hay que planificar”, finalizó.