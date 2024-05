Vuelve el Cantando a la televisión: ¿qué se sabe hasta el momento?

Después de tres años, Marcelo Tinelli anunció muy contento que Cantando 2024 regresa a la televisión, en la que Agustín “Cachete” Sierra e Inbal Comedia se coronaron campeones.

Sin embargo, esta vez será otro conductor el que se ponga al frente del programa de canto, que se podrá ver a partir del 1 de julio por América. ¿Quién? José María Listorti, quien se mostró muy contento por haber sido convocado para llevar adelante el formato.

En base a ese contexto, José María reveló parte del jurado que lo acompañará en Cantando 2024. “Marcelo Polino, Oscar Mediavilla…”, le señaló al notero. “Sí, y algunos nombres más que no estoy autorizado… Me dio una lista de posibles cantantes, mejor dicho famosos que me han gustado y bueno, hay que ver quiénes cierran”, señaló Listorti.

Por su parte, Marcelo Polino, quien formó parte como jurado del primer «Cantando por un sueño» (2006), el cual ganó Iliana Calabró. “¿José María (Listorti) bien?”, le consultó Castelo, y el periodista se sinceró: “Hemos peleado, pero mi mamá murió creyendo que Listorti me odiaba. Ahora lo cuento gracioso, pero cuando iba a la casa de ella, mi mamá me decía ‘En Este es el Show, José María habló muy mal de vos. Si yo algún día lo encuentro se lo voy a decir’. Re bien, no lo vi nunca más, pero lo veré ahora”.

Por su parte, Moria Casán también habló y dijo que si bien está con su obra de teatro Brujas, le gustaría formar parte del Cantando, algo que dependerá de quiénes serán los otros integrantes del jurado, según indicó. “Uno Mediavilla, el otro Polino, te debo el cuarto”, mencionó el periodista. Filosa, como suele ser, ‘La One’ lanzó: “Depende cuál sea la otra mujer, porque tengo poca resistencia a las féminas últimamente”.