Vuelve Karate Kid: Jackie Chan y Ralph Macchio pelearán juntos

“Los errores del pasado no tienen por qué condicionar tu futuro”, es una de las grandes lecciones que nos deja la serie de Netflix: Cobra Kai, y al parecer, los productores originales han decidido tomar su propio consejo. ¿Por qué? Se supo que Sony Pictures acaba de anunciar una nueva entrega de la franquicia cinematográfica Karate Kid. A pesar de que el reinicio de la saga en 2010 no haya alcanzado el éxito esperado, Jackie Chan será el encargado de encabezar una vez más el elenco estelar del proyecto junto a Ralph Macchio, figura icónica que protagonizó las primeras cuatro películas.

Este nuevo largometraje, que aún no tiene título confirmado, será dirigido por Jonathan Entwistle, conocido por sus dramas televisivos para adolescentes como Esta mierda me supera y The End of the F***ing World. El guion, por su parte, está a cargo de Rob Lieber, quien ha trabajado en Las travesuras de Peter Rabbit y Alexander y un día terrible, horrible, malo… ¡muy malo!

En cuanto a la trama de la producción, esta se mantiene en secreto, pero se sabe que llevará a los espectadores a costa este de Estados Unidos, centrándose en un adolescente de China que descubre su fuerza y dirección a través de las artes marciales y la guía de un mentor duro pero sabio. La fecha de lanzamiento prevista está pactada para el 13 de diciembre de 2024, por lo que iniciará su rodaje entre marzo y abril del año que viene.

No se sabe aún quién será el nuevo Karate Kid. De hecho, el anuncio con Macchio y Chan está más pensado como una campaña de casting casi que como teaser de la película. En ella, ambos anuncian que ha empezado la cuenta atrás para la película pero que antes tendrán que encontrar al nuevo Karate Kid, y que la búsqueda global empieza ya mismo.