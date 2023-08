Wanda Nara confirmó la enfermedad que le diagnosticaron

Durante la jornada del pasado lunes, en LAM, Ángel De Brito confirmó que luego de que Wanda Nara se haya ido a Turquía junto a su familia para acompañar a su pareja, Mauro Icardi, mantuvo una conversación íntima con ella y a partir de ello, la conductora de MasterChef confirmó su enfermedad y dio detalles sobre su estado de salud.

“Fue una conversación muy larga en la que me contó de todo. Yo le pregunté porque pensaba que se iba a quedar acá a raíz de todo lo que se dijo con respecto a su enfermedad, que Wanda me la confirma. Me confirma la enfermedad que está atravesando, claramente, con nombre y apellido, me la dijo. Pero sigo eligiendo que la diga ella. Lo va a contar Wanda, porque se lo pregunté”, dijo el conductor de LAM y además, señaló que ella va a contar todo cuando esté “más tranquila” y volviera a Buenos Aires.

“Obviamente, Wanda ahora está focalizada en su tratamiento, en su familia, en que dejó un hijo acá, en que se está instalando con sus otros hijos allá nuevamente y en que todos están en shock. Esa es la palabra que utilizó Wanda”, comentó el periodista.

En cuanto al tratamiento, la empresaria contó que continuará realizandolo en la Argentina, ya que este dio inicio: “En algún momento se dijo que Wanda se iba a atender en Milán y hubo distintas versiones. También que se iba a atender en Turquía. Wanda tuvo un médico de cabecera 15 años, cuando vivía en Italia, en Milán particularmente. Pero prefiere tratarse con los médicos argentinos. Y está muy conforme por cómo la trataron en la segunda institución a la que fue y es donde se detectó el tema de salud que tiene”, explicó De Brito. Por otra parte, el conductor le preguntó cómo se encontraba ella, a lo que Nara respondió: “Bien, en shock, asimilando. Y cuando pueda entender yo, quizá pueda contarlo públicamente”.

Su peor momento, según comentó Wanda, fue haberse enterado de su enfermedad por la televisión: “Fue duro porque me enteré por la tele. Nadie me decía, no me confirmaban un diagnóstico. Obviamente, los médicos con cautela no le decían: ‘Tenés tal o cual cosa’. Porque querían ser específicos. De hecho, se hace los primeros estudios que son de sangre y que son los que dan los valores mal, y después va a Fundaleu, a otra institución, que es donde la empiezan a tratar con más rigurosidad. Y es donde empieza su tratamiento y la medicación. En un primer momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro: ‘Me voy a morir y no me lo dicen’”, le confesó Nara.