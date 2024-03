Wanda Nara y Paris Hilton: guerra declarada

A pocos días de que lanzara “Money”, su tercera canción, Wanda Nara sigue al 100% dedicada a hacer crecer su carrera musical. Pero salió una inesperada competencia con un perfil tan alto como el suyo: Paris Hilton, quien anunció que vuelve a la música después de su hit de 2006 “Stars are blind”. Y fue a partir de este anuncio que la conductora de MasterChef terminó acusándola de copiarla.

“¡No puedo esperar a lanzar mi nuevo álbum! Bad Bitch Academy”, escribió en un posteo la heredera del imperio hotelero, junto a un video donde aparecía cantando muy animada una canción techno donde murmura “Welcome to the Bad Bitch Academy”. La coincidencia entre el nombre de la canción y “Bad bitch”, el primer hit de la animadora no fue pasado por alto en las redes. Ni siquiera por la propia Wanda.

Haciendo alusión directa al nuevo tema que lanzó, le dedicó en el mismo posteo de la mediática estadounidense una punzante frase. “¿Te gusta copiarme, mi amor?”, se despachó, picante despertando todo tipo de comentarios. “¡Changos! Wanda le respondió a París”, reaccionó la periodista Juariu, consciente del huracán mediático que podría despertar el chispazo de las figuras.

Pero al parecer, la hermana de Zaira Nara tiene a la multimillonaria entre ceja y ceja, ya que no es la primera vez que la cruza en redes sociales. En febrero del año pasado cuando Wanda se encontraba en la Argentina y Mauro Icardi estaba solo en Turquía en medio de un gran escándalo separado por un océano, él sorprendió compartiendo selfies junto a París y deseándole feliz cumpleaños.

“Reina. Feliz cumpleaños, Paris Hilton”, había escrito en inglés el futbolista junto a dos fotos que se tomó junto a la heredera de la famosa cadena de hoteles tiempo atrás. Las imágenes se dieron en junio de 2016, cuando el jugador estuvo junto a Wanda en el Fashion Week de Milán. Allí coincidieron con la ex protagonista del reality The Simple Life y el delantero posó a pura sonrisa en las fotos junto a Paris.

Además de conocerse y tener una charla fugaz, en ese momento ambos publicaron las fotos que se tomaron en sus respectivos feeds e incluso comenzaron a seguirse en Instagram, lo que provocó el disgusto de la mediática argentina.