Y de los celíacos… ¿quién se acuerda?

Si bien fueron varias las medidas de abastecimiento que el COE regional junto con los representantes de Villa Parque Santa Ana y Villa del Prado, establecieron para la población en medio del aislamiento obligatorio, hay un sector que parece que aún no ha sido tenido en cuenta: los celíacos.

La mayoría de ellos adquieren sus productos sin Tacc al por mayor y en ciertos lugares donde encuentran los mejores precios. Ya que, como es sabido, se trata de comestibles bastante costosos y ni hablar si deben adquirirlos en un negocio o almacén de barrio, aunque pocos tienen stock y muchos ni siquiera los venden.

“Acá hay personas que se ofrecen a comprar en Alta Gracia los productos pero son cosas caras, uno ya sabe donde comprar y tenemos incluso lugares donde nos hacen precio. A un vecino unos familiares le ofrecieron alcanzarle un bolson con productos sin Tacc pero los gendarmes no te lo permiten porque no están autorizados. O sea, no permiten ni que un familiar nos acerquen los productos y no hay proveedor que los traiga. Ni hablar de los precios que tienen. Nadie se acuerda de nosotros“, manifestó Carlos, vecino de Villa del Prado en diálogo con RESUMEN.

Como Carlos hay otros tantos vecinos celíacos que la están pasando bastante mal. “Ni siquiera pedimos que nos den, sólo queremos que dejen acercarnos cosas o salir a uno de nosotros a comprar”, agregó.