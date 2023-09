¿Y la accesibilidad? se negaron a bajarle la urna a una persona mayor y tuvo que subir escaleras 

Una verdadera verguenza lo que ocurrió este domingo en el Ipem Rodolfo Bútori. Una vecina mayor de edad y con dificultad para caminar, debió subir y bajar escaleras debido a que no había cuarto de accesibilidad.

La hija de la mujer, contó la lamentable experiencia que dejó «muy mal» a su mamá y lo hizo ante los micrófonos de radio 88.9.

«Mi mamá fue al Ipem 298, ella tiene movilidad reducida (anda con muletas ) y es una señora grande que ya no está obligada a votar; aún así fue. Pidió que le bajen la urna porque no puede subir escaleras, y le dijeron que por disposición de la junta electoral municipal no podían mover la urna», inició la mujer y continuó: «ella fue a votar con todo el sacrificio que le implica y le hicieron subir un montón de escaleras, encima hacer fila parada, un desastre», dijo.

Tras la desagradable experiencia, la mujer dijo: «así no dan ganas de votar. Mi mamá siempre votó en esa escuela y siempre le dan una mesa especial. No puede pasar esto», culminó.