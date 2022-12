Ya de alta, el altagraciense operado de urgencia en Qatar fue a ver Argentina-Croacia

«Todo empezó con un pequeño dolor de panza la noche anterior del partido de Argentina (jueves 8 a la noche). Pensé que eran nervios por el partido, me tomé un Sertal y me fui a dormir tranquilo. Pero al día siguiente cuando me desperté, el dolor era mucho peor» comienza Guillermo Barrandeguy su relato a RESUMEN.

Y continúa: «Me fui a la clínica del barrio donde vivimos. Allí me atendió un doctor que me dió lo mismo que yo me había tomado. Seguí tomando eso y me acosté un rato para relajarme por si eran nervios. Cuando me desperté, ya estaba tiritando con mucho frío y volvÍ de nuevo a la clínica. Me midieron la fiebre, tenía 39. Me pusieron un diclofenac intramuscular y bajó. Me fui a ver el partido Argentina-Países Bajos. La pasé muy mal por los nervios, porque tenía frío y me dolía la panza. Encima llegamos de nuevo a donde nos hospedamos a las cinco de la mañana».

«Cuando me desperté, ya no podía caminar y yo mismo dije ´es apendicitis´ y lo era. Volví nuevamente a la clínica. La médica me dijo que era posiblemente una apendicitis y me llevaron en una ambulancia a Al Wakra Hospital. En el hospital, la atención fue muy buena, me atendieron super rápido y super bien. Por suerte todos hablaban inglés y entendí todo. Me hicieron análisis de sangre, una ecografía y me dice la chica que me hacía la eco: ´felicitaciones, tenes un bebé de apendicitis´ . Como estaba solo, hicieron llamar a mis amigos para que se hicieran cargo de mí, mi mochila y mis cosas. A los cinco minutos me llevaron a quirófano. Entré a las 20 y me desperté a las 23 horas. Me enviaron a mi habitación y nos pusimos a ver el partido Inglaterra- Francia con el enfermero. Siempre fueron muy cálidos, con muy buena onda» detalló el joven sobre la tención que recibió en el centro de salud.

«El trato fue de diez puntos, excelente, la comida de primer nivel, nos daban cinco comidas; el segundo día me dieron a elegir. Cada vez que me daban el parte médico, nos poníamos a hablar de fútbol y de Messi. Ellos no podían creer que hubiera un argentino en su clínica. Mi médico de cabecera apostó conmigo que si Argentina llegaba a la final me pagaba la entrada -en chiste, porque ninguno la tiene-. Y cuando me dieron el alta, me aclararon que toda la atención había sido gratuita debido a la Hayya Card, hasta los medicamentos para el post operatorio» agregó Barrandeguy.

El alta le fue dada esta mañana, justo antes de Argentina-Croacia: «Me dieron el alta justo hoy antes del partido, quedaron atónitos de que a la noche iba a estar en el estadio: me miraban como ´estás totalmente enfermo de la cabeza´». «Llegar fue complicado porque tenés que caminar bastante desde donde te deja el colectivo. Pero me dieron una silla de rueda y me acercaron en un carrito de golf. Durante el partido, por suerte no se sufrió tanto, asi que estuve sentado, sin gritar y sin moverme» narró el altagraciense.

Ahora debe hacer reposo y estar calmo «para poder cantar el domingo».

Con respecto a la final de la copa del mundo, concluyó: «Estamos sorprendidos de estar en la final del mundo, ojalá que se dé, que podamos ver a Messi levantando la copa. Estaría bueno que AFA de la posibilidad de conseguir entradas a precio oficial para todos los argentinos que hicimos el esfuerzo para estar acá».