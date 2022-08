“Ya tenemos comida para un par de semanas para los 38 perros”

La inseguridad en Alta Gracia cada vez es más frecuente. Esta vez, le tocó vivir esta situación a Paola Rodríguez, proteccionista de la ciudad, quien el día viernes realizó la compra mensual de 12 bolsas de balanceado, que fueron robadas de dentro del domicilio durante la noche del mismo día, aparentemente. El hecho, que ya había sido reportado por RESUMEN, tuvo una gran repercusión entre los seguidores y allegados de Paola, quienes le brindaron una ayuda para poder alimentar a todos sus rescatados. “En el momento que hice la publicación se contactó mucha gente conmigo, me hicieron llegar 4 bolsas de alimento. Mi familia me apoyó un montón también. Ya tenemos comida para un par de semanas para todos los animales. Me trajeron polenta, arroz, balanceado”, relató la joven.

En este momento, Paola tiene 38 perros a su cargo, y tuvo que afrontar 5 cirugías el mes pasado con algunos de los animales que tiene a resguardo, por lo que los gastos han crecido considerablemente. “Estoy pensando qué inventar para juntar plata para solventar todos los gastos. El ahorro para poder hacer la compra mensual es increíble”, expresó. Sobre el robo, la proteccionista comentó que jamás le había pasado algo así, y que no han hecho la denuncia en la policía. “Creemos que es alguien que conoce la casa y los perros, y que no lo ha hecho solo. Era mucha comida para cargar”, finalizó la proteccionista.

Los interesados en colaborar con Paola pueden comunicarse a su teléfono de contacto: 3547632398, o a través de sus redes sociales de Instagram, como @pao.rodriguez12 o Pao Rodríguez en Facebook.