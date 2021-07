Yamila Nizetich: una pantera cordobesa

Nacida en Córdoba, el 27 de enero de 1989, Yamila Nizetich es considerada una de las mejores jugadoras del país. Con 12 años, comenzaba a jugar al vóley en el Club Banco Nación de Córdoba, donde tendríasu primer acercamiento al deporte que marcaría el destino de su vida.

La punta-receptora, luego de pasar por 9 de Julio Olímpico de Freyre, “cruzó el charco”, para empezar a hacer carrera en Europa. Allí, con tan solo 18 años, comenzaría a brillar en diferentes equipos en España, Francia, Alemania, Turquía e Italia. Su mejor versión aparecería en la liga italiana, considerada la competencia de más alto nivel en el vóley profesional, en la cual se convirtió en figura.

En su larga trayectoria, “Yas” ganó premios y medallas nacionales e internacionales.Incluso ostenta un palmar difícil de igualar: es la única cordobesa que ganó una Champions League de Europa.

Todas estas buenas actuaciones, la llevaron a vestir la camiseta celeste y blanca y destacarse también en la selección, por su garra, su corazón y su entrega en cada partido. Su experiencia es un factor clave para “Las Panteras” (donde fue capitana durante largos años) y esto quedó demostrado en los últimos partidos donde estaba en juego la clasificación a Tokio. Su desempeño fue superlativo,consiguiendo para Argentina su segunda clasificación olímpica tras los Juegos de Río 2016. A nivel personal, para Nizetich, también representa un gran logro ya que dirá presente una vez más en un Juego Olímpico:

“Estoy muy contenta de poder estar en la selección. El equipo está muy bien, con la ansiedad propia de ir a un Juego Olímpico, para muchas es la primera vez, en mi caso son mis segundos juegos pero también lo vivo con mucha expectativa y muy ansiosa. Siempre esperamos cuatro años para un Juego Olímpico y esta vez esperamos un año más. Se hizo desear”.

A mediados de mayo regresó de Europa y comenzó a entrenar con la selección de lunes a sábado. A pesar de la pandemia, la mira está puesta en hacer un buen papel en los Juegos, y conseguir una posición que sea histórica para la disciplina.

“Es complejo convivir con el tema del virus, en el Cenard las condiciones están muy bien. Constantemente nos toman la fiebre, tenemos que hacernos hisopados una vez por semana, hay mucho control y está bueno porque somos un deporte en equipo y si cae una cae la otra. El virus circula, pero nosotras tenemos mucha precaución y extremamos las medidas de seguridad e higiene”.

Rescatar lo bueno en la adversidad

La pandemia alteró los planes de los deportistas a nivel mundial, pero para “Las Panteras” sería una oportunidad de estrechar lazos de un equipo con un recambio generacional importante. Nizetich destacó este presente:

“Apenas me enteré que se aplazaban los Juegos, no me gustó demasiado. Pero con el correr de los días, me di cuenta que para nosotras era muy bueno. Somos un equipo nuevo, joven, que necesita trabajar mucho. Además, muchas jugadoras tuvieron la oportunidad de ir a jugar a Europa por primera vez este año, que en realidad iban a ir después de los JJ.OO. Eso a las panteras le suma muchísimo”

Para ultimar detalles en su preparación rumbo a Tokio, Las Panteras realizarán una gira por Croacia para jugar distintos partidos amistosos. Luego de esto, se instalarán en Japón a la espera de comenzar a disputar los tan esperados Juegos. El debut será el día 24 de julio frente a la poderosa selección de Estados Unidos. El grupo de Argentina está integrado, además, por Rusia, China, Italia y Turquía. Cada vez falta menos para que todos estemos “con las manos arriba” alentando por esta selección.

Fuente: Agencia Cordoba Deportes