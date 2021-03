“Yo denuncié el robo de mis caballos, les dije quien los tenía y nunca hicieron nada”

En la tarde de ayer, el Jefe de la Departamental, Rafael Salgado, reconoció que no todos los delitos son denunciados e instó a los vecinos a que lo hagan para poder llevar a cabo la investigación pertinente que les permita dar con los delincuentes.

En este marco, Hector, vecino de Villa del Prado, habló con RESUMEN y contó la situación por la que está atravesando desde hace meses, cuando “cuatreros” le robaron sus caballos. Y, con un tono de desilusión y en respuesta al comisario, explicó la razón porque la gente ya no denuncia.

“Hace dos meses cortaron los alambres del campo donde estaban mis caballos y se los llevaron, fue a la madrugada. Con un hombre que trabaja conmigo pudimos seguir los rastros y supimos que se los habían llevado a Córdoba. Eso ya le pasó a otras personas acá y ya sabía que aunque denuncies no hacen nada, pero yo igual denuncié porque por un contacto me enteré que mis animales estaban en Barrio Comercial. Hasta me pasaron fotos y todo”, contó el damnificado.

“Con esos datos yo denuncié, les dije quien los tenía y de todos modos no hicieron nada. Según la policía debian tener una orden de la Justicia, esa orden nunca llegaba y mientras tanto yo sabia que mis caballos seguían ahí pero no me animé a buscarlos yo mismo porque es gente de mal vivir, me dio miedo”, continuó el vecino.

Héctor aseguró que a pesar de su insistencia, jamas obtuvo respuesta ni ayuda por parte de la Justicia y que terminó resignandose a que ya no recuperaría sus equinos.

“Le quiero decir al señor comisario que si actuaran como tiene que ser, la gente se animaria a denunciar, no pueden echarle siempre la culpa a los fiscales. Son ellos los que deben patrullar y buscar a los choros. Ya no se puede vivir asi”, culminó.