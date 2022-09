“Yo no tengo nada que esconder, tengo pruebas de todo lo que hice como secretaria y como presidenta”

Días atrás en entrevista con Todo Pasa, Alicia Medrano fue mencionada por el actual presidente de Barrio Sabattini, Angel Bustamante, adjetivando que en el momento en que él ingresó a la gestión junto con el resto de la comisión, no había ningún libro de actas ni rendición de cuentas. Hoy, la ex presidenta vecinal decidió responder a estas acusaciones. “Él aduce que yo estuve 12 años como presidenta, cuando en realidad tuve dos períodos como secretaria, dos como presidente y un año más por el tema de las escrituras de las 200 casas que realizó el Gobierno de la Provincia. El problema pasa porque el señor Bustamante cree que nos hemos quedado con dinero y que no hemos rendido nada. En varias oportunidades le propusimos que se acercase a la Fiscalía a realizar la denuncia”.

Medrano argumentó que cuenta con un dictamen y una resolución del año 2015 que la avala y está refrendada como copia fiel. Dicho dictamen de la Asesoría Letrada cuenta con la firma del Dr. Daniel Villar, y cuyo fragmento del texto determina: “Atiendo a la prueba hasta el momento practicada en las presentes diligencias, se deduce que no existen indicios racionales de haber perpetrado alguna irregularidad procediendo el inmediato archivo de las actuaciones. No existen indicios suficientes de irregularidades para seguir con el procedimiento de investigación y/o sumario administrativo”.

Por su parte, la ex presidenta vecinal aclaró que el inventario que fue entregado, y que los recibos de los libros que fueron presentados cuentan con las firmas del Tribunal de Cuentas. “Si él desconoce esto, su problema es con el Tribunal, no conmigo. Lo único que pido por mi salud es que el señor termine con esto. Mis padres me enseñaron valores para ayudar a los demás. Yo no tengo nada que esconder, tengo cómo demostrar con pruebas todo lo que hice como secretaria y como presidenta”, finalizó.