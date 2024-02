«Yo no veo a Mama Antula como una santa, sino como una héroe»

Durante la mañana de este martes, el escultor altagraciense Julio Incardona, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», el artista contó la historia de Mama Antula, la primer santa argentina que fue canonizada por el Papa Francisco el pasado domingo, y cómo se inspiró para hacer su escultura: «Mama Antula es un nombre del monte santiagueño. Ella es una mujer santiagueña, adinerada y con sangre del rey. Tenía sus cosas y enviuda, por lo que a raíz de eso y los ejercicios ignacianos de los Jesuitas que habían echado a los españoles, decide continuar esta obra de bien tratando de humanizar a la gente que estaba muy mal en el norte argentino, y decide caminar descalza con sus empleados y su gente por el norte».

«Era muy grande y fuerte, que no era monja. Luego regresó y se fue a Buenos Aires. Al llegar, el virrey cuando la vio con estas ideas nuevas de república, la declaró insana y la prohibió. Ella sigue y logra instalar una casa de ejercicios espirituales, donde forma un grupo muy fuerte e instala la base de la independencia argentina. Allí tomaron ejercicios varios próceres que luego inculcaron al grito de libertad. Muchos han dibujado nuestro pensamiento para mostrar la grieta. Sería la bisabuela de la causa de la libertad argentina», dijo.

En base a ella, Incardona mencionó que «Yo no la veo como una santa, sino como una héroe, al igual que el Cura Brochero. Ella es la Brochero argentina, y como me gustan esos tipos de personas muy laburadoras y espirituales, le hice una escultura que recorrió muchos lugares. Tuve charlas con gente que me contó las heroicidades en Santiago del Estero, y esa parte mística me llegó mucho».

En cuanto al paseo que hay en la ciudad de Alta Gracia, el artista expresó que «En la calle Pedro Butori 748, existe un parque temático que se llama “Héroes” que diferentes figuras están exhibidas en cada sala, y en ellas cuentan las heroicidades de cada uno. La entrada es libre y gratuita, donde contamos la historia desde otro lado. No hay un horario fijo, tocan la campana, pueden pasar a recorrer y tomar mate».

«El barro genera la conexión con nuestros antepasados y nuestra esencia. Es sanamente adictivo y creativo. Estas Colectividades me dicen a dónde quiero apuntar, y me encanta enseñarle a las familias que hagan arte. Tenemos algo increíble y ese legado está disponible. En marzo vamos a hacer un par de intervenciones en el centro y talleres de arte. Mi intención es que esto vaya a las escuelas de Alta Gracia y el Valle, y se enseñe. Como altagracienses, tenemos la obligación de difundir el más el arte», declaró.

Además, Julio dijo que «En comparación a otros años, fue muy floja la participación de la gente en cuanto a los negocios. Se notó la necesidad y la falta, porque recorrieron las calles pero no compraron recuerdos de la virgen, durante este fin de semana largo».

«Vamos a dar un seminario de arte y yoga, donde vamos a tomar conciencia del movimiento y se va a plasmar en la escultura. Arrancamos en marzo, el segundo sábado de cada mes. Es una propuesta rara pero interesante. Todo se hace en una sesión de meditación. Lo voy a anunciar pronto en mis redes sociales: @julioincardonaescultor», finalizó.