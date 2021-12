“Yo sueño con una Argentina en la que nuestros jóvenes no estén pensando en irse”

Norberto “Chiche” Gutiérrez fue Intendente de Alta Gracia de 1999 a 2003 y le tocó gobernar durante la crisis económica y política de diciembre del 2001. Próximo a cumplir 81 años y en un #ManoAMano imperdible con #RESUMEN, el Profesor de Educación Física “Chiche” Gutiérrez habla sobre lo que sucedió en Alta Gracia en ese momento, las condiciones en las que recibió la Municipalidad en 1999 y su opinión acerca de la reelección indefinida.

¿Cómo vivió Alta Gracia la crisis del 2001?

-“En Nuestra Ciudad no hubo grandes repercusiones de lo sucedía en Buenos Aires o en Córdoba Capital ya que los dueños de los supermercados llamaron a los dirigentes sociales a los que les dieron bolsones para que distribuyeran entre la gente y así evitar los saqueos. Nosotros, desde la Municipalidad, gestionamos ayuda social en la Provincia pero no era suficiente el dinero que enviaban. Lo único que recibí de la Provincia como Intendente en cuatro años de mandato fueron fondos provenientes del Ministerio de Gobierno, a cargo Oscar González, destinados a pagar deudas que tenían algunas personas que estaban a punto de perder su casa y gracias a ese dinero, pudieron conservarlas”.

¿Era predecible que Fernando de la Rúa se fuera de esa forma de la Presidencia?

-“A Él se le juntaron muchas cosas: El país venía, como esta hoy en día, con un gran déficit económico sumado a que cometieron algunas torpezas como lo fue mandar a la Caballería a reprimir lo que produjo, en el primer día, la muerte de cinco manifestantes provocando aún más caos. Yo nunca pensé que se iba a ir de esa forma. Yo lo conocí a De la Rúa, me pareció un hombre muy bien, incluso antes de que él muriera estuvimos en Córdoba visitándolo, estaba muy lúcido pero conciente de que los errores que cometió lo llevaron a salir así de la Casa Rosada. La chispa que faltaba para que todo estallara fue la violencia, y lamentablemente lo único que la podía apagar era su renuncia. Yo sueño con una Argentina que se componga económicamente y en la que nuestros jóvenes no estén pensando en irse, a mi eso me duele mucho”.

¿En qué condiciones recibió la Municipalidad de Alta Gracia cuando fue electo Intendente en 1999?

-“Yo heredé el Municipio con una deuda de 5 millones de dólares rigiendo el uno a uno, pero a los cinco meses el cambio se fue a uno con setenta así que la deuda se acrecentó mucho. Recién empecé a normalizar la Municipalidad cuando se terminó mi segundo año de mandato ya que había un gran porcentaje de gente que no pagaba los impuestos, solamente lo hacía el 12% o 15% el resto no lo hacía, prácticamente estaba quebrado el sistema. También, cuando entre había 600 empleados públicos siendo que en realidad con 350 alcanzaba para un normal funcionamiento: Estos números formaron parte de un estudio que mande a realizar a la Universidad Nacional de Córdoba, en cuatro años pudimos bajar la cantidad de empleados a 500 sin echar a nadie y así la entregué. Nosotros salimos en 2003 siendo la tercer Municipalidad de la Provincia que mejor manejada económicamente estaba, sin ninguna deuda pagando hasta la deuda de los 5 millones. Yo ahora veo que hay muchas secretarías y direcciones, se ha transformado en un monstruo el Estado Municipal, nosotros con mucho esfuerzo achicamos lo más que se podía para gastar menos”.

Usted le ganó las elecciones a Audino Vagni y a Mario Bonfigli, ¿Cómo recuerda esos dos momentos?

-“A Audino Vagni le gané la Senaduría Departamental en los ´90. Él es muy amigo mío, excelente persona a la que jamás le escuche decir una sola palabra en contra de mi Gobierno Municipal, Él es un Señor en todo punto de vista. En 1999, cuando me presenté como candidato a Intendente le gané a Mario Bonfigli”.

¿Por qué no fue por la reelección para Intendente en 2003?

-“Yo, lamentablemente me enfermé: A mediados del 2003 tuve un pico de presión y quedé con una pequeña parálisis superficial, entonces mi cardiólogo el Dr. Osvaldo Alisio, me dijo: “Mira hasta acá llegaste, si querés seguir ya es responsabilidad tuya”, en ese momento dejé y me dediqué a lo que hago actualmente, ser Tesorero del Círculo de Legisladores de la Provincia en donde se congregan todos los Legisladores jubilados de Córdoba de distintos los partidos políticos. Nuestro rol en esa institución es luchar por la democracia, mantenernos informados, presentar proyectos y yo en eso estoy bien y tranquilo”.

A 20 años de la Reforma de la Constitución de la Provincia ¿Era necesario pasar al régimen unicameral o prefiere el bicameralismo?

-“Yo prefiero la Bicameral. Tener dos cámaras tiene la ventaja de poder analizar mejor los proyectos, lo que significa tener menos errores. Lo que pasa hoy en día es que las leyes no tienen ni un mes de análisis. Cuando yo fui Senador Provincial, lo viví intensamente: Fui Presidente de la Comisión de Drogadicción y era miembro de las de Cultura, Educación y Salud en las que trabaje bastante”.

¿Qué piensa de la reelección indefinida en los cargos?

-“Hay un momento en el que tener que irte. Un Intendente o un Legislador tiene que estar dos períodos nada más y luego se tiene que ir a la casa. En países del mundo que están bastante avanzados es así, aquí tenemos Intendentes que hace 20 años que están en su cargo de manera ininterrumpida. Uno que ya ha estado en ese lugar te das cuenta que te van rodeando y va a llegar un momento en el que son otros los que hacen las cosas y eso no es bueno. Lo que tiene que haber, y eso lo aprendí en Rotary, es la rotación y darle lugar a los jóvenes, eso es fundamental”.