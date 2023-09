Gran Hermano: Yuliana Quevedo, una altagraciense pasó a segunda instancia

La casa más famosa de la Argentina vuelve a convocar a los interesados y desde Alta Gracia, se anotaron varios vecinos y vecinas. Una de ellas es Yuliana Quevedo, una joven que hace teatro y que este programa «le abriría muchas puertas».

Yuliana es de barrio Paravachasca, tiene 29 años, trabaja animando fiestas infantiles y eventos con «Tu Legado Cultural», hace teatro -pero aclara que no estudia la carrera-, se recibió de preceptora, estudia para operadora terapéutica con especialidad en adicciones y está por recibirce de encuadernadora y conservadora de libros. Es soltera y no tiene hijos.

«Me avisaron por twich ayer a las 14:30 horas que el casting era hoy en Buenos Aires a las 14:45, ya que había pasado la primera instancia. No iba a ir por cuestiones económicas, pero un amigo me dijo que no me podía perder tremenda oportunidad, así que me prestó dinero para los pasajes y anoche 22:10 me tomé el bondi» contó en exclusiva para REUSMEN.

Para la primera instancia -que es la que pasó Yuliana- había que enviar un video a la Productora Kuarzo: «El video lo grabé la misma noche que terminó GH, y no se lo mostré a nadie por timidez» cuenta entre risas. Pero en la jornada de hoy, el casting fue presencial: «Conocí gente copada y a Kuarzo, la productora. Me pidieron que me presentara, mi edad, que hago, porqué quiero entrar en la casa más famosa y porqué deberían de llamarme. Debemos esperar a la próxima instancia para ver si quedamos o no». Sobre la organización, la altagraciense detalló que desconoce cuántas personas participaron y si había más cordobeses, ya «estaban muy bien organizados, no había gente en la calle en fila» como solía haber antes.

«Veremos que acontece, pero mientras estoy disfrutando de los paisajes de otra provincia» concluyó feliz.