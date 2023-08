Zaira Nara y Ezequiel “el Pocho” Lavezzi ¿a los besos en Ibiza?

Zaira Nara se encuentra de vacaciones en Ibiza con sus hijos, Malaika y Viggo, tras haber realizado un viaje relámpago a Buenos Aires para ver a su hermana, Wanda Nara, quien atraviesa su enfermedad. Casualmente, Ezequiel “el Pocho” Lavezzi también estuvo en la isla española, acompañado de su hijo Tomás.

Ambos compartieron imágenes de sus respectivos en sus cuentas de Instagram. Tras estas coincidencias que llamaron mucho la atención, comenzaron a surgir diversos rumores de que la modelo y el ex futbolista estarían teniendo un supuesto romance, ya que ambos se encuentran solteros. ¿Te gusta esta pareja?

Cabe destacar que los rumores empezaron a crecer en el mes de octubre del año pasado, cuando la modelo anunció su separación y comenzaron a aparecer likes en su Instagram provenientes de la cuenta personal del Pocho. Con esto, el jugador mostró su interés por la joven Nara y, un supuesto encuentro en un yate en Ibiza disparó los rumores de un encuentro que estaría lejos de ser noviazgo.

Durante el ciclo de Intrusos (América), la periodista Maite Peñóñori se refirió al vínculo entre la ex de Polito Pieres y el Pocho: “Me dijeron que hubo un acercamiento, que pegaron mucha onda, hace poco estuvieron los dos en Ibiza”. Pero aclaró que ese encuentro fue totalmente informal: “No noviazgo, una onda, unos besos”.

De igual manera, Lavezzi habló con el periodista Juan Etchegoyen sobre el supuesto vínculo con la hermana menor de los Nara, y dijo: “No tengo idea de nada la verdad, y también decirte que no me gusta hablar de mi vida privada, pero ahora que me contás esto lo sé. No tenía idea la verdad. No pasa nada por preguntar, gracias por entenderme, pero no hablo nada de mi vida privada”.