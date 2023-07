Zeta Mundo: «Nos encantó Alta Gracia y nos gustaría volver»

Ezequiel Miere es un standapero de la provincia vecina de Santa Fe y desde hace siete años comparte su profesión y pasión junto a su hijo de 11 años, con quien suben videos a las diferentes redes sociales, con sckechs de la vida cotiadana.

Los artistas Valentín y su papá Ezequiel, de Santa Fe, tienen 5 millones de seguidores en Instagram, 2 millones y medio en Facebook y 900 tanto en Instagram como en Youtube y visitaron la ciudad.

«Llegamos a Alta Gracia a través de un sponsor. La verdad es que es muy linda, muy tranquila, tiene unos paisajes muy bellos, es un lugar hermoso no sólo por la geografía sino también por lo edilicio, visitamos el Museo de la Estancia, la Iglesia, el arroyo y el Tajamar» comenzó Ezequiel.

«Todas las personas que nos atendieron y los que nos reconocieron, nos saludaron muy bien. Nos encantaría volver, nos ayudaría mucho despejar la cabeza. Nos sirvió para inspirarnos, tanto para guiones humorísticos como para la narrativa» continuó el standapero.

Con respecto a la fama, el artista dijo: «No decidimos hacernos influencers, de hecho renegamos bastante de la palabra ´influencers´ es bastante marketinera y nosotros somos generadores de contenido: somos actores, guionistas en formación y hacemos humor como entretenimiento y como pulsión artística, no es nuestro objetivo influir. Amamos mucho lo que hacemos más que el glamour de que todos te conozcan o cobrar a los sponsors».

Ante la pregunta ¿cuáles son los beneficios?, respondió: «Los beneficios son varios: compartir una actividad con mi hijo y que yo le pueda enseñar, que él pueda aprender cosas, tener un mejor vínculo potable y sano. No conozco las desventajas afortunadamente. A los haters no les damos pelota, hay varios videos que la gente se toma mal que Valentín hable de cierta manera o haga ciertas cosas pero hasta está bueno porque es muy buen actor, creen que es real. Es un orgullo que la gente se indigne (risas)..,de cada hater tenemos 100 mil seguidores que nos apoyan. No todos van a entender nuestro humor y ¡nunca nos quedamos sin seguir nuestros sueños, seguimos en la nuestra y somos felices!»

Sobre Zeta Mundo

«Zeta Mundo empezó como una cuenta personal mía, para publicitar mi laburo como standapero. Hace unos años se vino el boom de las redes sociales y decidí hacer videos para promocionar mis shows. A raíz de ésto, mi hijo que siempre me veía actuar, ensayar o escribir me dijo que se quería sumar, que le parecía divertido. Se llama ´Zeta Mundo´ porque a mi me dicen ´Zeta´ es mi nombre fantasía. Tuvimos que separar las cuentas ya que yo hago humor adulto (Comunidad +18) y Zeta Mundo la familiar» relató Miere.