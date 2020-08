“Hoy el que depende del transporte está atado de pies y manos, peligrando su salud y su fuente de trabajo”

Esta mañana el Secretario de Transporte y Medio Ambiente del Municipio, Roberto Urreta, pasó una vez más por los estudios de la 88.9 y en una entrevista distendida, dio su opinión sobre diversos temas y detalló el trabajo que desde su área vienen realizando.

“Nuestra secretaría es la parte teórica, podría decirse, porque nosotros no manejamos ni el vivero municipal ni espacios verdes ni tampoco el servicios de recolección de basura. Lo que sí hacemos son los actos desde el punto de vista ambiental y realizamos pequeños programas dentro del programa que ha fijado el Intendente que es “Alta Gracia mas verde”, aclaró el edil refiriéndose a la iniciativa de que el vecino lleve sus plásticos, cartón y vidrio, a distintos puntos verdes establecidos, hasta tanto y en una segunda etapa, sea el mismo municipio quien haga una recolección domiciliaria diferenciada de basura.

“En esta primer parte apostamos a que sean los vecinos quienes lleven su basura a los puntos verdes y la idea es mas adelante, poder trabajar con servicios públicos para que la recolección de residuos se haga una vez a la semana para recolección de cartón, papel y otro día para toda la parte húmeda de la basura”, explicó Urreta.

Los incendios y la plantación de árboles en la ciudad

Urreta reconoció que al estar inmersos en una zona árida, de poca lluvia y gran vegetación, “si la gente no es responsable, los incendios se producen”. “Todos son producto de la mano del hombre, no hay causalidades ni nada y en esto también hay una doble moral porque la gente por ahí se enoja cunado se desmonta, y con razón, pero también generalmente muchas veces se va desmontando para que la gente compre su lote y se vaya a vivir a esos lugares”, dijo.

“Nosotros siempre tratamos de hacer gestiones de árboles con el Ministerio de Ambiente de la Provincia. Nosotros hemos plantado un montón de arboles pero si los vecinos no los cuidan o riegan, no prosperan. Entonces donde se plantan arboles tiene que haber un compromiso de la gente de regarlo”, sentenció el funcionario recordando la gran plantación de especies autóctonas que se hizo en el Parque del García Lorca en el marco de un aniversario del Colegio Misericordia, y que ninguno prosperó por falta de cuidado.

Sobre el Proyecto de Modificación del Código de Ambiente de Alta Gracia CRECE

“Con Amalia (Vagni]) tengo una muy buena relación. Escuché que dijo que no se había podido juntar con nosotros, lo cual es cierto. Lo que ella no dijo es que la reunión surgió para realizarse después de presentado el proyecto, nunca antes. En este sentido siempre hay una diferencia entre lo que es el Legislativo y el Ejecutivo porque por ahí podemos hacer una hermosa ordenanza de cómo se debe realizar la recolección diferenciada de la basura, pero esa ordenanza después cuando la queremos llevar a la practica, al terreno, cambia un poco, y bueno todo proyecto necesita la responsabilidad de los vecinos de hacernos responsables de nuestra basura”, opinó Urreta.

Sobre la crisis del transporte público

En este sentido, el Secretario de Transporte del Municipio manifestó su malestar respecto a las prioridades que se están dejando de lado con la falta del transporte, remarcando que es algo en lo que de debe empezar a trabajar de inmediato.

“Soy muy critico de la mayoría de las medidas que se han tomado respecto al covid porque por ejemplo, acá somos cinco, nos subimos a un auto, nos ponemos el barbijo y nos vamos a cualquier shopping a Córdoba pero si tuviera que ir a trabajar o al médico y dependo del transporte hoy no tengo como moverme. Entonces hoy el que depende del transporte esta atado de pies y manos, peligrando su salud y su fuente de trabajo. Creo que hay que empezar a tomar medidas que le faciliten a la gente que tiene que trasladarse para ir a trabajar o por cuestiones de salud. A veces estamos más pendientes de la fiesta clandestina y no enfocamos en darle una solución a aquellos que no tienen como ir a trabajar o a realizarse un estudio“, sostuvo el ex Concejal, a la vez que agregó que la gente “se está enfermando, no por Covid, sino por causas de encierro”.

“Hay que ayudar a que la gente pueda ir a trabajar y acudir a los centros de salud. Si pienso que hay que seguir restringiendo las juntadas sociales porque los casos que se han dado son producto de ello y porque es ahí donde existe el relajamiento”, culminó.