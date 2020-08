“Tenemos el apoyo de los padres y alumnos, eso es un mimo al alma”

Con la llegada de la pandemia, muchos rubros debieron reinventarse para continuar con su actividad. En esta oportunidad RESUMEN, dialogó con Suny, Directora de Oxford Institute para conocer de qué manera les tocó adaptarse a las nuevas forma de enseñar.

“Nuestro inicio todos los años es en abril pero en marzo que es la época de inscripción debimos cortar por el tema de la cuarentena, originalmente pensábamos que era por dos o tres semanas, así que debimos ir posponiendo las fechas hasta pensar en un momento que el año estaba perdido“, comenzó explicando la Directora.

Además sostuvo que prefería en aquel momento, perder el año y no el prestigio que tiene el Instituto.

“No me sentía preparada para dirigir este lugar de manera virtual, no tenia ni idea. Hasta que un día en abril me levanté y decidí darle una vuelta a todo esto, llamé a los profesores y les consulté si ellos se animaban a las clases virtuales y de inmediato conté con el apoyo de todo el equipo”, manifestó Suny.

Sostuvo además que fueron dos semanas de mucha preparación, buscando ideas para adaptar e implementar las clases, sabiendo que hay niños pequeños hasta gente adulta. Decidieron que las clases se iban a dictar con alumnos a partir de los 7 años.

“Nos basamos en tres pilares fundamentales whatsapp para cada nivel, se abrió una plataforma para subir las clases y videollamadas dos veces a la semana para hacer oralidad y prácticas“, comentó la mujer.

Cuando llegó el momento de los exámenes, sabían que el año era distinto así que decidieron realizar un diagnóstico para saber como estaban los alumnos.

“Estamos felices porque obtuvimos muy buenos resultados que nos permiten saber porque camino vamos. Estamos logrando lo que nos dio tanto miedo al principio. El otro desafío es ver como vamos a llegar a noviembre porque ahí si debemos tomar examen”, continuó relatando la Directora.

A su vez señaló que todo el equipo de profesores tomaron cursos acelerados para aprender a usar la tecnología y lograr transmitir lo que deseaban.

“Tenemos el apoyo de los padres y alumnos, eso es un mimo al alma. Estamos felices dentro de todo lo malo del año, tenemos menos alumnos pero todos los cursos funcionando. Salvamos el año y los niveles están respondiendo muy bien”, finalizó Suny.