“Si ella no estuviera lúcida intervendría la Justicia pero ella refiere que quiere estar con su hijo”

Ayer, RESUMEN hacía público un caso verdaderamente estremecedor. El de Yolanda, una abuela de Anisacate que, según denunció Ana, su vecina, vive desde hace bastante tiempo en total estado de abandono, sin servicios básicos y bajo el maltrato de su hijo. (Nota relacionada)

La situación de esta mujer quedó al descubierto, luego de que Ana intentara denunciar al hijo de la misma por amenazas. “Como quedó en evidencia me amenazó de muerte.Es un hombre peligroso que anda armado y ha tenido varios inconvenientes con los vecinos. Lamentablemente nadie se quiere comprometer pero yo voy a ir con la denuncia hasta el final, por las amenazas hacia mi y el abandono de persona”, había expresado la vecina, quien reconoció que ni en Anisacate ni en Alta Gracia quisieron tomarle la denuncia por falta de sumariantes.

Por el caso, RESUMEN dialogó además con Marta Montero, del área de Niñez, adolescencia y familia del Municipio de Anisacate, quien reconoció que desde hace dos meses están atendiendo la situación de esta abuela. Siempre, en constante articulación con el hijo de la misma.

“Nosotros estamos trabajando el caso desde el mes de julio que tomamos conocimiento. Entendiendo que se trata de un adulto mayor y teniendo en cuenta el marco de la pandemia. Siempre lo hicimos mediando con su hijo para poder gestionar que una persona la asista a través de Pami pero como son de Rio Cuarto deben hacer el cambio de domicilio antes y bueno, todo eso lleva su tiempo”, inició Montero, a la vez que aseguró que en el caso se pidió colaboración además al área de asesoría. “Si ella no estuviera lucida intervendria una orden judicial pero ella refiere que quiere estar con su hijo. Él vive en otra localidad pero la visita con frecuencia, sucede que por una cuestión de horarios no llegaba para el almuerzo de la abuela, entonces lo que hicimos fue gestionar una vianda de alimentos y así nos aseguramos que ella coma a horario”, sostuvo.

Montero aseguró además que a pesar de sus 98 años, Yolanda es una persona “semidependiente” sin mayores enfermedades. “Ella no requiere ayuda en lo básico y es alguien muy sociable. La dependencia es de alimentación porque ella no cocina. Por su edad tiene problemas de visión pero no tiene otras enfermedades”, dijo.

¿Por qué y desde cuando vive sin servicios básicos?

Ante esta pregunta, la psicopedagoga confirmó que también están trabajando para poder proveerlos. “Es un tema que estamos tratando con su hijo. El dice que no sabe hace cuanto se rompió la tapa del tanque lo que obstruyó la cañería y por el momento el le provee de agua mediante bidones y respecto a la luz, ella tenía una conexión vieja asi que tienen que hacerle una nueva”, aclaró.

Una asistencia personal durante la mañana

Esto fue lo que se coordinó desde el área para que la abuela pueda estar acompañada y tenga asegurados los cuidados básicos. “Lo gestionamos mientras tanto Pami pueda hacerse cargo, es una señora que tiene experiencia en el trabajo con adultos mayores y la idea es que pueda asistirla por la mañana que es cuando el hijo no está. Comenzaría esta semana, hoy debíamos tener la entrevista con ella pero todo esto que se hizo público corrió de foco eso. Pero ya está gestionado y correría por cuenta del hijo”, añadió.

Sobre el presunto maltrato

Montero no hizo referencia al respecto. Sólo se limitó a contar detalles de la intervención que desde el área realizan en el caso. Así mismo, expresó: “Su hijo no quiere dejarla en un geriátrico y ella tampoco quiere ir. Realmente vemos que la relación entre ellos es especial, es su único hijo y su mama anciana”.