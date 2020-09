“Hay gente que le debe hasta cinco millones al Municipio, esta medida está más que justificada”

Luego de que el Municipio de Anisacate pusiera en práctica lo que por decreto se aprobó a fines del mes de julio, el debate y la polémica quedaron instalados. Y es que “el escrache” no es algo que le agrade a todo el mundo, o muy por el contrario, sin embargo parece haber sido la alternativa más eficaz que el gobierno de Zalazar encontró para que aquellos contribuyentes morosos se pongan al día con sus saldos.

Ayer se publicó la primera lista de aquellos “grandes deudores”, integrada por diez personas que, según se supo, comprenden el núcleo mas pudiente de la zona. Al respecto, el Intendente Ramón Zalazar habló con la 88.9 y respaldó la medida.

“Es algo que veníamos trabajando desde hace tiempo. Donde estamos tenemos que prestar servicios, para eso tenemos que tener recursos y para eso tenemos que cobrar las tasas. Nos parecía injusto que por ahí había gente que no pagaba o que estaba esperando que uno lo mandara a juicio, habiendo incluso hablado varias veces con nosotros, viniendo a buscar las deudas y demás. Y no estamos hablando de un vecino que tiene una unica propiedad, sino de grandes extensiones de tierras o también de aquellos poseedores de grandes terrenos a la vez, que no los han comprado sino poseído y que después especulan, nos los venden pero tampoco pagan las tasas”, explicó.

Los candidatos a integrar esta lista negra son aquellos que le deben más de 100 mil pesos a la Municipalidad. Y la misma será actualizada de manera mensual integrando a los nuevos morosos y eliminando a aquellos que hayan acordado un plan de pagos. “Hay gente que le debe hasta cinco millones al Municipio, con ese dinero Anisacate puede hacer muchas cosas, por eso creo que esta medida está demasiado justificada”, agregó el mandatario municipal, quien aseguró que al momento dos de los vecinos que integran la polémica nómina ya se pusieron en contacto para poder regularizar la deuda.

Por último, Zalazar remarcó que la medida fue tenida en cuenta de manera anterior a la pandemia, por lo que no comprende a aquellos vecinos que por dificultades económicas a causa de la crisis sanitaria no pudieron pagar. “Esto esta previsto desde febrero, el que no paga desde hace dos o tres años no tiene nada que ver con el tema de la pandemia, sino que es poco solidario con el resto de la localidad”, sostuvo.

Al momento, en Anisacate habría alrededor de mil vecinos con gruesas deudas al Municipio.