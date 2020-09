Pablo Ortiz: “No soy contacto estrecho de un caso positivo”

Esta mañana se conocía la noticia de que el Secretario de Servicios Públicos de Alta Gracia había sido hisopado y estaba aislado por ser contacto estrecho de un caso positivo. Sin embargo, Ortiz, en diálogo con RESUMEN aclaró la situación: “No soy contacto estrecho de un caso positivo”.

El Secretario de Servicios Públicos cronicó a este medio sus últimos días: Mantuvo una reunión de no más de 15 minutos con una persona que el sábado por la noche lo llamó para informarle que había dado positivo de Coronavirus. En ese momento, Ortíz llamó al Director de Políticas Sanitarias, Martín Cugno, para darle conocimiento de la situación. El día domingo se hisopó en el Polideportivo Municipal y está cumpliendo el aislamiento en su casa, aguardando el resultado del hisopado.

“No tengo síntomas. Por una cuestión de responsabilidad me hisopé y me aislé. No hay personal municipal hisopado” expresó Ortiz. Además, agregó que está cumpliendo sus tareas laborales desde su vivienda.