La Juventud Radical y su mirada sobre la educación, la salud y hasta la violencia de género en este contexto de pandemia

Gabriel Pinto y Constanza Paolucci, referentes de la juventud radical en la ciudad, pasaron por la 88.9 y dejaron su punto de vista respecto a la situación actual a nivel país, en materia de salud, educación y hasta se refirieron a los preocupantes casos de femicidios ocurridos en plena pandemia.

“Lo que más me preocupa es la emergencia educativa. Si se empieza a hablar de manera profunda, va a ser una catástrofe. No es que abran las escuelas, sino que hay que pensar un plan. Hay muchos niños con problemas de ansiedad, lo cual disparó la pandemia y es una preocupación. Que ironía de la vida que hace 30 y pico de años se cumplió el plan de alfabetización de Alfonsin y ahora nos estamos viendo en esto. Hay una deserción escolar muy grande y la educación es esencial”, inició la joven militante.

En tanto y respecto a la multiplicidad de casos de Covid que se ha dado a nivel país, provincia y de lo cual Alta Gracia no ha sido la excepción, el Presidente de la Juventud Radical quien incluso es un ciudadano recuperado de Coronavirus, opinó: “El problema que tenemos es que es muy alta la probabilidad de contagios y el sistema de salud es muy endeble. Tenemos un sistema de salud que puede llegar a colapsar y la inversión que hay en Argentina es muy poca, entonces tenemos que vivir en una cuarentena eterna”, expresó a la vez que se refirió a la importancia en donar plasma: “Cuando yo realicé la donación, directamente desde el Ministerio de Salud pidieron que saliéramos a pedir que se done plasma. Yo me sumé. Es muy importante porque lamentablemente es muy bajo el índice que después de recuperadas donan plasma, y esto ayuda a recuperar a 3 o 4 personas”.

Sobre la polémica nacional de la coparticpación

Sobre la decisión del Presidente Alberto Fernández, la cual fue muy cuestionada pero a la vez respaldada por 19 gobernadores del país (nota relacionada), Paolucci sostuvo: “No comparto la última medida del Presidente Fernández, de sacarle dinero a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, la cual Schiaretti no firmó. Me parece muy anticonstitucional y hay que empezar a respetar al cofederalismo. Nunca vamos a poder decir la grita se achica, o llegar a tener un consenso. Eso debilita a la democracia y a las instituciones”.

En una bajada mas local y refiriéndose al trabajo propio que la UCR viene realizando, la joven reconoció que “el partido viene trabajando muy tranquilo” y que de “hubiese gustado más actividad”. “Hubiese sido bueno abrir un poco más el debate o repensar acciones un poco más concretas”.

En cuanto a las cifras negras de femicidios ocurridos en plena pandemia, los militantes afirmaron que “hay que tejer redes, pero no redes sociales, sino redes de contención”, ya que la violencia de género, no tiene color, clase social, ni partido político”.