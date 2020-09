Mariel, la mujer de nuestra ciudad que hace 22 años sufre síndrome antifosfolipidico, una enfermedad autoinmune, continúa con la venta de una rifa para poder juntar dinero y someterse a una operación.

¨Los médicos después de descartar muchísimos diagnósticos, están detrás de otro, necrosis ósea avascular de cadera derecha. Necesito de la ayuda de los vecinos porque si se confirma ese parte médico, voy a necesitar una prótesis¨. asegura la mujer en diálogo con RESUMEN.

La rifa tiene un valor de cien pesos y cuenta con más de 70 premios. Los puntos de ventas habilitados son: España esquina San Martín y Liniers 254, Malvinas Argentinas 1288.

¨Si todavía no compraste, no mires hacia otro lado. No me dejes sola en esto, se parte de mi recuperación¨, manifestó Mariel.

Aquellas personas que lo deseen también podrán realizar transferencia bancaria al siguiente CBU 0140318103654451950550. O comunicarse al 3547 464804.