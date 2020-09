Durante el mes de septiembre, comenzaron las clases de danza para menores de seis años en el Galpón Cultural Municipal. En diálogo con RESUMEN, Ximena López, profesora de danza, explicó cómo fue el regreso de las pequeñas a la actividad.

“Todos asisten dentro del horario que se viene haciendo que es hasta las 20 horas. En mi caso, doy clases martes y jueves a niñas de 2 a 6 años a las 17 horas”, sostuvo la profesora.

Además manifestó que cada alumna tienen una cruz con cinta en el piso para que puedan entender el tema de la distancia. Las clases tienen una duración de 45 minutos.

“Ellas saben que tienen que traer su propia botellita de agua. Acá tenemos el alcohol en gel en la puerta, igual muchas traen el propio. recién arrancamos y nos esta yendo bastante bien porque entienden que tienen que usar el barbijo, son conscientes de eso”, agregó Ximena.

Existe un límite de 10 alumnas por taller. En esa actividad, por el momento hay 5 niñas.

“También entienden que no nos podemos abrazar, ni dar besos. Ellas necesitaban volver a la actividad, estaban desde marzo en la casa, yo les daba clases por internet pero no era lo mismo porque son muy chiquitas y necesitan demasiada atención. Me dijeron que tenían ganas de verme y me pone muy contenta que estén aquí”, finalizó López.