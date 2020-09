Martín Cugno: “Alta Gracia no está en una situación de gravedad pero sí lo podemos estar si estas conductas permanecen”

Ante una ciudad a punto de llegar a los 300 casos de Coronavirus dese el inicio de la pandemia, el Secretario de Políticas Sanitaras, Martín Cugno, dialogó con el programa radial “Todo Pasa” y se expresó respecto a la situación sanitaria, las recomendaciones del COE y hasta habló de quienes son los responsables de la suba en la curva de contagios.

Las recomendaciones del COE Central “son tomadas de nuestra parte de buena manera. A partir de esas sugerencias que recibimos hacemos una valoración de distintos datos y estadísticas que van apareciendo en nuestra ciudad y tomamos la decisión si acatar o no acatar esas sugerencias” indicó Cugno. Cabe destacar que en base a esos análisis, ayer se decidió no crear el cordón sanitario, ni restringir las actividades comprendidas entre las 19 y las 06 am.

“Volvemos a tomar la decisión de no acatarla, fundamentalmente porque no vemos que en esos lugares haya circulación del virus, haya contagios, haya focos de contagios o brotes y me parece muy injusto que esas personas, esos comercios tengan cerrar o tengan que limitar su actividad porque creemos que no nos va a cambiar el mapa y la situación epidemiológica el cierre de esos comercios”.

Cugno hizo hincapié en que el “problema pasa más por los espacios privados que por los espacios públicos” y agregó que en esos lugares es donde “las personas no se cuidan y no cumplen los protocolos”. Puntualmente, Cugno apuntó contra las juntadas de “40, 50, 60 personas” y contra las reuniones familiares, habilitadas en Alta Gracia por este Gobierno Municipal. “La mayor cantidad de contagios se produce en ámbitos familiares, en reuniones de amigos, en espacios privados” expresó el director de Políticas Sanitarias.

En cuanto a las reuniones familiares permitidas por Alta Gracia…

“La Provincia tiene que pedir permiso a la Nación. Toda la semana se va haciendo un monitoreo de cada provincia y Nación es la que va habilitando la posibilidad de reuniones familiares o no. Nosotros estamos siempre expectante a eso y en caso que se autorice desde provincia la posibilidad de reunión familiar, nosotros lo vamos a tomar como que sí lo podemos realizar en la ciudad de Alta Gracia porque creemos que generalmente las reuniones familiares son entre personas que habitualmente se reúnen, no son masivas, la gente las respeta, no son más de 8 9 personas, 10, lo máximo. Ese, insisto, tampoco es un foco que vemos problemático. Lo que vemos como problemático son los asados, las juntadas, los cumpleaños, que son masivas y que la gente no se cuida y ahí es donde tenemos que hacer foco y ahí es donde realmente estamos muy preocupados”.

Finalmente, Martín Cugno manifestó que hay un sector de la sociedad que “no se quiere cuidar, que no valora la salud, ni la de los demás”, remarcó que en este contexto se debe ser solidario “con el equipo de salud que venimos muy agotados y cansados y que todas estas conductas que está llevando a cabo cierto sector de nuestra ciudad nos lleva a una situación compleja”. Y adviritó: “La ciudad de Alta Gracia no está dentro de todo en una situación de gravedad pero sí lo podemos estar si estas conductas permanecen, persisten”.