“Lo que destaco es que comprendieron que deben seguir estudiando y avanzando”

Hoy, dentro de las efemérides de nuestro país, se celebra el día del Profesor. RESUMEN, dialogó con Héctor Montero, profesor del Instituto Manuel de Falla, para conocer su opinión acerca de esta nueva forma de enseñar y llegar a los alumnos.

“Este año es distinto, yo no creo que José María Estrada se imaginara siquiera un año con aulas vacías. Y es que ésta situación que hoy nos toca transitar nos obligó a todos a reconvertirnos, a los docentes, a los alumnos, a las familias. Y lo tuvimos que hacer en un tiempo récord, así de un día para el otro comenzamos a enseñar a través de una pantalla”, comienza relatando el profesor.

Afirmó también que desde el establecimiento donde se desempeña dictando clases, cuenta con una plataforma educativa que les allanó mucho el camino, pero que pese al esfuerzo de directivos, docentes y auxiliares no alcanza a llegar al 100 % de los alumnos y no es una cuestión que se pueda solucionar en lo inmediato y es ajena a todos, es esa famosa brecha tecnológica que todavía no se logra cubrir.

“Estoy muy conforme con lo que se pudo lograr, trabajamos en equipo como siempre, todo el cuerpo docente, debimos aprender a utilizar nuevas herramientas y nos apoyamos entre nosotros. Es más trabajo que antes, ya que debo grabar el video de la clase, subirlo a la plataforma, agregar actividades referidas al tema, recibir semanalmente las consultas, los trabajos, hacer las devoluciones con correcciones y luego mediante zoom despejar las dudas en clases de consulta. Esto hace que pierda inmediatez en la respuesta, sin embargo, los resultados son alentadores”, señaló Héctor.

Cuando se le consultó acerca de lo que se extraña, manifestó que son muchas cosas: la presencia de los alumnos principalmente, las risas, todas aquellas situaciones de aprendizaje que son tan importantes como las curriculares, el compartir, la convivencia, los viajes, las actividades, la presentación de camperas de egresados y muchas otras cosas que hoy no se pueden realizar.

“Los alumnos se adaptaron muy rápido, es un año difícil para ellos también, pero lo que destaco es que comprendieron que deben seguir estudiando y avanzando, no importa que tan mala parezca la situación, ellos saben que es pasajera y que todo estará bien si cada uno hace y ejecuta el papel que le corresponde”, finalizó el profesor.