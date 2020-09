Vio a la Policía y huyó, pero dejó en el patio de una casa lo que había robado

En la madrugada de lunes, la Policía estaba patrullando la ciudad cuando vio a un sujeto con un bulto en sus manos, y este, al percatarse de la presencia de los oficiales, emprendió la huida. El presunto ladrón ingresó en un pasillo ubicado en Alem esquina Giorello y allí la Policía perdió su rastro.

Sin embargo, los oficiales revisaron el lugar y se dieron con elementos dentro del patio de una vivienda. Entre los objetos, había una guitarra acústica, una cafetera industrial, ropa y bebidas alcoholicas.

El dueño de la vivienda expresó a los oficiales que no escuchó ruido alguno y que esos elementos no eran de su propiedad. Aún no dieron con el presunto ladrón.